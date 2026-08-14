UBXS 今日价格

UBXS (UBXS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.99%。当前 UBXS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UBXS。

UBXS 目前市值在 $ 38,450 排名第 #-，流通供应量为 82.90M UBXS。过去 24 小时内，UBXS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.618556，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UBXS 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 +2.67%。过去一天，总交易量达到 $ 20.49。

UBXS（UBXS）市场信息

市值 $ 38.45K$ 38.45K $ 38.45K 成交量（24H） $ 20.49$ 20.49 $ 20.49 完全稀释市值 $ 38.45K$ 38.45K $ 38.45K 流通量 82.90M 82.90M 82.90M 总供应量 82,899,945.585841 82,899,945.585841 82,899,945.585841

UBXS 的当前市值为 $ 38.45K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.49。UBXS 的流通量为 82.90M，总供应量是 82899945.585841，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.45K。