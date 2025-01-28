Trader 价格 (TDE)
今天 Trader (TDE) 的实时价格为 2.46 USD。目前其市值为 $ 2.34M USD。TDE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Trader 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.16K USD
- Trader 当天价格变化为 +5.29%
- 其循环供应量为 951.11K USD
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今天内，Trader 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.123495。
在过去30天内，Trader 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Trader 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Trader 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.123495
|+5.29%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Trader 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.39%
+5.29%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.
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|1 TDE 兑换 AUD
A$3.9114
|1 TDE 兑换 GBP
￡1.968
|1 TDE 兑换 EUR
€2.337
|1 TDE 兑换 USD
$2.46
|1 TDE 兑换 MYR
RM10.7994
|1 TDE 兑换 TRY
₺87.9696
|1 TDE 兑换 JPY
¥382.6776
|1 TDE 兑换 RUB
₽239.5548
|1 TDE 兑换 INR
₹212.6916
|1 TDE 兑换 IDR
Rp39,677.4138
|1 TDE 兑换 PHP
₱143.9346
|1 TDE 兑换 EGP
￡E.123.5904
|1 TDE 兑换 BRL
R$14.4894
|1 TDE 兑换 CAD
C$3.5178
|1 TDE 兑换 BDT
৳299.997
|1 TDE 兑换 NGN
₦3,802.1514
|1 TDE 兑换 UAH
₴103.2954
|1 TDE 兑换 VES
Bs137.76
|1 TDE 兑换 PKR
Rs685.9956
|1 TDE 兑换 KZT
₸1,271.3034
|1 TDE 兑换 THB
฿83.3448
|1 TDE 兑换 TWD
NT$81.1554
|1 TDE 兑换 CHF
Fr2.214
|1 TDE 兑换 HKD
HK$19.1388
|1 TDE 兑换 MAD
.د.م24.5262