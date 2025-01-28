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Trader 价格 (TDE)

USD

Trader (TDE) 实时价格图表

$2.46
$2.46$2.46
+5.20%(1D)

今天 Trader (TDE) 的价格

今天 Trader (TDE) 的实时价格为 2.46 USD。目前其市值为 $ 2.34M USD。TDE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Trader 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.16K USD
- Trader 当天价格变化为 +5.29%
- 其循环供应量为 951.11K USD

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Trader (TDE) 价格表现 USD

今天内，Trader 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.123495
在过去30天内，Trader 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Trader 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Trader 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.123495+5.29%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Trader (TDE) 价格分析

Trader 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

$ 2.54
$ 2.54$ 2.54

$ 3.34
$ 3.34$ 3.34

-2.39%

+5.29%

--

Trader (TDE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 11.16K
$ 11.16K$ 11.16K

951.11K
951.11K 951.11K

什么是Trader (TDE)

The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.

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Trader (TDE) 资源

白皮书
官网

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TDE 兑换为当地货币

1 TDE 兑换 AUD
A$3.9114
1 TDE 兑换 GBP
1.968
1 TDE 兑换 EUR
2.337
1 TDE 兑换 USD
$2.46
1 TDE 兑换 MYR
RM10.7994
1 TDE 兑换 TRY
87.9696
1 TDE 兑换 JPY
¥382.6776
1 TDE 兑换 RUB
239.5548
1 TDE 兑换 INR
212.6916
1 TDE 兑换 IDR
Rp39,677.4138
1 TDE 兑换 PHP
143.9346
1 TDE 兑换 EGP
￡E.123.5904
1 TDE 兑换 BRL
R$14.4894
1 TDE 兑换 CAD
C$3.5178
1 TDE 兑换 BDT
299.997
1 TDE 兑换 NGN
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1 TDE 兑换 UAH
103.2954
1 TDE 兑换 VES
Bs137.76
1 TDE 兑换 PKR
Rs685.9956
1 TDE 兑换 KZT
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1 TDE 兑换 THB
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1 TDE 兑换 TWD
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1 TDE 兑换 CHF
Fr2.214
1 TDE 兑换 HKD
HK$19.1388
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