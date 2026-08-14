Syra Agent 今日价格

Syra Agent (SYRA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.78%。当前 SYRA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SYRA。

Syra Agent 目前市值在 $ 57,999 排名第 #-，流通供应量为 993.10M SYRA。过去 24 小时内，SYRA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SYRA 在过去一小时内波动了 +2.04%，过去7 天内波动了 -9.70%。过去一天，总交易量达到 --。

Syra Agent（SYRA）市场信息

市值 $ 58.00K$ 58.00K $ 58.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 58.00K$ 58.00K $ 58.00K 流通量 993.10M 993.10M 993.10M 总供应量 993,097,404.953728 993,097,404.953728 993,097,404.953728

Syra Agent 的当前市值为 $ 58.00K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SYRA 的流通量为 993.10M，总供应量是 993097404.953728，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 58.00K。