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Stablecomp 价格 (SCOMP)

USD

Stablecomp (SCOMP) 实时价格图表

$0.00110456
$0.00110456$0.00110456
+1.90%(1D)

今天 Stablecomp (SCOMP) 的价格

今天 Stablecomp (SCOMP) 的实时价格为 0.00110456 USD。目前其市值为 $ 91.62K USD。SCOMP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Stablecomp 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 59.15K USD
- Stablecomp 当天价格变化为 +1.91%
- 其循环供应量为 84.21M USD

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Stablecomp (SCOMP) 价格表现 USD

今天内，Stablecomp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Stablecomp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000584258
在过去60天内，Stablecomp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001351445
在过去90天内，Stablecomp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001460524689378977

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.91%
30天$ -0.0000584258-5.28%
60天$ -0.0001351445-12.23%
90天$ -0.0001460524689378977-11.67%

Stablecomp (SCOMP) 价格分析

Stablecomp 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00108056
$ 0.00108056$ 0.00108056

$ 0.00110807
$ 0.00110807$ 0.00110807

$ 0.100213
$ 0.100213$ 0.100213

+0.50%

+1.91%

+0.62%

Stablecomp (SCOMP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 91.62K
$ 91.62K$ 91.62K

$ 59.15K
$ 59.15K$ 59.15K

84.21M
84.21M 84.21M

什么是Stablecomp (SCOMP)

Stablecomp is the DeFi protocol focused on making it easy for users to earn yields on stablecoins.

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Stablecomp (SCOMP) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Stablecomp (SCOMP) 的其他问题

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SCOMP 兑换为当地货币

1 SCOMP 兑换 AUD
A$0.0017783416
1 SCOMP 兑换 GBP
0.0008946936
1 SCOMP 兑换 EUR
0.0010714232
1 SCOMP 兑换 USD
$0.00110456
1 SCOMP 兑换 MYR
RM0.0049594744
1 SCOMP 兑换 TRY
0.0391124696
1 SCOMP 兑换 JPY
¥0.17452048
1 SCOMP 兑换 RUB
0.1123558432
1 SCOMP 兑换 INR
0.0950142512
1 SCOMP 兑换 IDR
Rp17.8154813768
1 SCOMP 兑换 PHP
0.06461676
1 SCOMP 兑换 EGP
￡E.0.0558465536
1 SCOMP 兑换 BRL
R$0.0066715424
1 SCOMP 兑换 CAD
C$0.0015905664
1 SCOMP 兑换 BDT
0.1347342288
1 SCOMP 兑换 NGN
1.7098367888
1 SCOMP 兑换 UAH
0.0468222984
1 SCOMP 兑换 VES
Bs0.05854168
1 SCOMP 兑换 PKR
Rs0.3080176016
1 SCOMP 兑换 KZT
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1 SCOMP 兑换 THB
฿0.0381956848
1 SCOMP 兑换 TWD
NT$0.036395252
1 SCOMP 兑换 CHF
Fr0.0010051496
1 SCOMP 兑换 HKD
HK$0.0085934768
1 SCOMP 兑换 MAD
.د.م0.0111118736