Speedy 价格 (SPEEDY)
今天 Speedy (SPEEDY) 的实时价格为 0.00423401 USD。目前其市值为 $ 4.23M USD。SPEEDY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Speedy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 413.66K USD
- Speedy 当天价格变化为 +7.67%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Speedy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00030152。
在过去30天内，Speedy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019734411。
在过去60天内，Speedy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0035675827。
在过去90天内，Speedy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00030152
|+7.67%
|30天
|$ -0.0019734411
|-46.60%
|60天
|$ -0.0035675827
|-84.26%
|90天
|$ 0
|--
Speedy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.98%
+7.67%
-19.16%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series.
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|1 SPEEDY 兑换 AUD
A$0.0068167561
|1 SPEEDY 兑换 GBP
￡0.003387208
|1 SPEEDY 兑换 EUR
€0.0040646496
|1 SPEEDY 兑换 USD
$0.00423401
|1 SPEEDY 兑换 MYR
RM0.0189260247
|1 SPEEDY 兑换 TRY
₺0.1495028931
|1 SPEEDY 兑换 JPY
¥0.6641468086
|1 SPEEDY 兑换 RUB
₽0.472092115
|1 SPEEDY 兑换 INR
₹0.3631086976
|1 SPEEDY 兑换 IDR
Rp68.2904743103
|1 SPEEDY 兑换 PHP
₱0.2451068389
|1 SPEEDY 兑换 EGP
￡E.0.2149606877
|1 SPEEDY 兑换 BRL
R$0.0262932021
|1 SPEEDY 兑换 CAD
C$0.0060969744
|1 SPEEDY 兑换 BDT
৳0.505964195
|1 SPEEDY 兑换 NGN
₦6.5440435159
|1 SPEEDY 兑换 UAH
₴0.1782941611
|1 SPEEDY 兑换 VES
Bs0.21593451
|1 SPEEDY 兑换 PKR
Rs1.180018587
|1 SPEEDY 兑换 KZT
₸2.2225588693
|1 SPEEDY 兑换 THB
฿0.1450995227
|1 SPEEDY 兑换 TWD
NT$0.1392565889
|1 SPEEDY 兑换 CHF
Fr0.003810609
|1 SPEEDY 兑换 HKD
HK$0.0328982577
|1 SPEEDY 兑换 MAD
.د.م0.0428058411