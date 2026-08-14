somaliscan 今日价格

somaliscan (SS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.61%。当前 SS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SS。

somaliscan 目前市值在 $ 17,779.34 排名第 #-，流通供应量为 999.83M SS。过去 24 小时内，SS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0045342，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.99%。过去一天，总交易量达到 --。

somaliscan（SS）市场信息

市值 $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 总供应量 999,826,952.369584 999,826,952.369584 999,826,952.369584

somaliscan 的当前市值为 $ 17.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SS 的流通量为 999.83M，总供应量是 999826952.369584，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.78K。