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Sector 价格 (SECT)

USD

Sector (SECT) 实时价格图表

$0.03335932
$0.03335932$0.03335932
+0.10%(1D)

今天 Sector (SECT) 的价格

今天 Sector (SECT) 的实时价格为 0.03335932 USD。目前其市值为 $ 312.37K USD。SECT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sector 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 210.48 USD
- Sector 当天价格变化为 +0.17%
- 其循环供应量为 9.36M USD

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Sector (SECT) 价格表现 USD

今天内，Sector 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Sector 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025612718
在过去60天内，Sector 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0117427541
在过去90天内，Sector 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008503622237527995

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.17%
30天$ -0.0025612718-7.67%
60天$ +0.0117427541+35.20%
90天$ +0.008503622237527995+34.21%

Sector (SECT) 价格分析

Sector 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03321384
$ 0.03321384$ 0.03321384

$ 0.0336365
$ 0.0336365$ 0.0336365

$ 0.213099
$ 0.213099$ 0.213099

-0.82%

+0.17%

+3.12%

Sector (SECT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 312.37K
$ 312.37K$ 312.37K

$ 210.48
$ 210.48$ 210.48

9.36M
9.36M 9.36M

什么是Sector (SECT)

Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH.

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Sector (SECT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Sector (SECT) 的其他问题

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SECT 兑换为当地货币

1 SECT 兑换 AUD
A$0.0537085052
1 SECT 兑换 GBP
0.026687456
1 SECT 兑换 EUR
0.0323585404
1 SECT 兑换 USD
$0.03335932
1 SECT 兑换 MYR
RM0.1491161604
1 SECT 兑换 TRY
1.177583996
1 SECT 兑换 JPY
¥5.242417138
1 SECT 兑换 RUB
3.70288452
1 SECT 兑换 INR
2.8602280968
1 SECT 兑换 IDR
Rp538.0534730596
1 SECT 兑换 PHP
1.9341733736
1 SECT 兑换 EGP
￡E.1.6936526764
1 SECT 兑换 BRL
R$0.2061605976
1 SECT 兑换 CAD
C$0.0480374208
1 SECT 兑换 BDT
3.98643874
1 SECT 兑换 NGN
51.5598313988
1 SECT 兑换 UAH
1.4047609652
1 SECT 兑换 VES
Bs1.70132532
1 SECT 兑换 PKR
Rs9.297242484
1 SECT 兑换 KZT
17.5113078476
1 SECT 兑换 THB
฿1.1438910828
1 SECT 兑换 TWD
NT$1.0971880348
1 SECT 兑换 CHF
Fr0.0303569812
1 SECT 兑换 HKD
HK$0.2592019164
1 SECT 兑换 MAD
.د.م0.3372627252