Sandy Codex 价格 (SANDY)
今天 Sandy Codex (SANDY) 的实时价格为 0.00349975 USD。目前其市值为 $ 3.09M USD。SANDY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sandy Codex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 260.54K USD
- Sandy Codex 当天价格变化为 +7.28%
- 其循环供应量为 831.74M USD
在获取 MEXC 上从 SANDY兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SANDY 价格信息的首选平台。
今天内，Sandy Codex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00023763。
在过去30天内，Sandy Codex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Sandy Codex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Sandy Codex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00023763
|+7.28%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Sandy Codex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-5.49%
+7.28%
+25.52%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 SANDY 兑换 AUD
A$0.0055646025
|1 SANDY 兑换 GBP
￡0.0027998
|1 SANDY 兑换 EUR
€0.00335976
|1 SANDY 兑换 USD
$0.00349975
|1 SANDY 兑换 MYR
RM0.01553889
|1 SANDY 兑换 TRY
₺0.12557103
|1 SANDY 兑换 JPY
¥0.52944218
|1 SANDY 兑换 RUB
₽0.3391607725
|1 SANDY 兑换 INR
₹0.307208055
|1 SANDY 兑换 IDR
Rp57.37294164
|1 SANDY 兑换 PHP
₱0.203055495
|1 SANDY 兑换 EGP
￡E.0.1758624375
|1 SANDY 兑换 BRL
R$0.02029855
|1 SANDY 兑换 CAD
C$0.004969645
|1 SANDY 兑换 BDT
৳0.427039495
|1 SANDY 兑换 NGN
₦5.2470001875
|1 SANDY 兑换 UAH
₴0.1456945925
|1 SANDY 兑换 VES
Bs0.209985
|1 SANDY 兑换 PKR
Rs0.981119915
|1 SANDY 兑换 KZT
₸1.78557245
|1 SANDY 兑换 THB
฿0.118641525
|1 SANDY 兑换 TWD
NT$0.11493179
|1 SANDY 兑换 CHF
Fr0.003149775
|1 SANDY 兑换 HKD
HK$0.0272630525
|1 SANDY 兑换 MAD
.د.م0.0351724875