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Sandy Codex 价格 (SANDY)

USD

Sandy Codex (SANDY) 实时价格图表

$0.00349975
$0.00349975$0.00349975
+7.20%(1D)

今天 Sandy Codex (SANDY) 的价格

今天 Sandy Codex (SANDY) 的实时价格为 0.00349975 USD。目前其市值为 $ 3.09M USD。SANDY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sandy Codex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 260.54K USD
- Sandy Codex 当天价格变化为 +7.28%
- 其循环供应量为 831.74M USD

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Sandy Codex (SANDY) 价格表现 USD

今天内，Sandy Codex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00023763
在过去30天内，Sandy Codex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Sandy Codex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Sandy Codex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00023763+7.28%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Sandy Codex (SANDY) 价格分析

Sandy Codex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00315136
$ 0.00315136$ 0.00315136

$ 0.00385425
$ 0.00385425$ 0.00385425

$ 0.01349582
$ 0.01349582$ 0.01349582

-5.49%

+7.28%

+25.52%

Sandy Codex (SANDY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

$ 260.54K
$ 260.54K$ 260.54K

831.74M
831.74M 831.74M

什么是Sandy Codex (SANDY)

CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.

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Sandy Codex (SANDY) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Sandy Codex (SANDY) 的其他问题

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SANDY 兑换为当地货币

1 SANDY 兑换 AUD
A$0.0055646025
1 SANDY 兑换 GBP
0.0027998
1 SANDY 兑换 EUR
0.00335976
1 SANDY 兑换 USD
$0.00349975
1 SANDY 兑换 MYR
RM0.01553889
1 SANDY 兑换 TRY
0.12557103
1 SANDY 兑换 JPY
¥0.52944218
1 SANDY 兑换 RUB
0.3391607725
1 SANDY 兑换 INR
0.307208055
1 SANDY 兑换 IDR
Rp57.37294164
1 SANDY 兑换 PHP
0.203055495
1 SANDY 兑换 EGP
￡E.0.1758624375
1 SANDY 兑换 BRL
R$0.02029855
1 SANDY 兑换 CAD
C$0.004969645
1 SANDY 兑换 BDT
0.427039495
1 SANDY 兑换 NGN
5.2470001875
1 SANDY 兑换 UAH
0.1456945925
1 SANDY 兑换 VES
Bs0.209985
1 SANDY 兑换 PKR
Rs0.981119915
1 SANDY 兑换 KZT
1.78557245
1 SANDY 兑换 THB
฿0.118641525
1 SANDY 兑换 TWD
NT$0.11493179
1 SANDY 兑换 CHF
Fr0.003149775
1 SANDY 兑换 HKD
HK$0.0272630525
1 SANDY 兑换 MAD
.د.م0.0351724875