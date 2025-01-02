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NanoByte 价格 (NBT)

USD

NanoByte (NBT) 实时价格图表

$0.00166472
$0.00166472$0.00166472
+1.60%(1D)

今天 NanoByte (NBT) 的价格

今天 NanoByte (NBT) 的实时价格为 0.00166461 USD。目前其市值为 $ 2.15M USD。NBT 兑换 USD 的价格为实时更新。
NanoByte 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.18K USD
- NanoByte 当天价格变化为 +1.53%
- 其循环供应量为 1.29B USD

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NanoByte (NBT) 价格表现 USD

今天内，NanoByte 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，NanoByte 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001437910
在过去60天内，NanoByte 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000516312
在过去90天内，NanoByte 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001777135344708976

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.53%
30天$ -0.0001437910-8.63%
60天$ -0.0000516312-3.10%
90天$ +0.0001777135344708976+11.95%

NanoByte (NBT) 价格分析

NanoByte 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00161866
$ 0.00161866$ 0.00161866

$ 0.0016806
$ 0.0016806$ 0.0016806

$ 0.057054
$ 0.057054$ 0.057054

+1.66%

+1.53%

-0.72%

NanoByte (NBT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

$ 1.18K
$ 1.18K$ 1.18K

1.29B
1.29B 1.29B

什么是NanoByte (NBT)

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NanoByte (NBT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 NanoByte (NBT) 的其他问题

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NBT 兑换为当地货币

1 NBT 兑换 AUD
A$0.002663376
1 NBT 兑换 GBP
0.001331688
1 NBT 兑换 EUR
0.0015980256
1 NBT 兑换 USD
$0.00166461
1 NBT 兑换 MYR
RM0.0074408067
1 NBT 兑换 TRY
0.0587940252
1 NBT 兑换 JPY
¥0.2615601693
1 NBT 兑换 RUB
0.1839227589
1 NBT 兑换 INR
0.1427236614
1 NBT 兑换 IDR
Rp26.8485446283
1 NBT 兑换 PHP
0.0964142112
1 NBT 兑换 EGP
￡E.0.0844789575
1 NBT 兑换 BRL
R$0.0103039359
1 NBT 兑换 CAD
C$0.0023970384
1 NBT 兑换 BDT
0.198920895
1 NBT 兑换 NGN
2.5767829878
1 NBT 兑换 UAH
0.0700134966
1 NBT 兑换 VES
Bs0.08489511
1 NBT 兑换 PKR
Rs0.4636771155
1 NBT 兑换 KZT
0.8738037273
1 NBT 兑换 THB
฿0.0570461847
1 NBT 兑换 TWD
NT$0.0547490229
1 NBT 兑换 CHF
Fr0.001498149
1 NBT 兑换 HKD
HK$0.0129340197
1 NBT 兑换 MAD
.د.م0.016812561