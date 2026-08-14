Morpheus AI 今日价格

Morpheus AI (MOR) 今日实时价格为 $ 2.11，过去 24 小时内变化了 2.51%。当前 MOR 兑 USD 的汇率为 $ 2.11 每 MOR。

Morpheus AI 目前市值在 $ 18,296,584 排名第 #-，流通供应量为 8.67M MOR。过去 24 小时内，MOR 的交易价格在 $ 2.1（低点）和 $ 2.19（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 138.99，而历史最低价为 $ 0.476844。

短期表现方面，MOR 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 +1.28%。过去一天，总交易量达到 $ 25.92K。

Morpheus AI（MOR）市场信息

市值 $ 18.30M$ 18.30M $ 18.30M 成交量（24H） $ 25.92K$ 25.92K $ 25.92K 完全稀释市值 $ 19.51M$ 19.51M $ 19.51M 流通量 8.67M 8.67M 8.67M 总供应量 8,953,653.371796226 8,953,653.371796226 8,953,653.371796226

Morpheus AI 的当前市值为 $ 18.30M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.92K。MOR 的流通量为 8.67M，总供应量是 8953653.371796226，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.51M。