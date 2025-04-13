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MOE 价格 (MOE)

USD

MOE (MOE) 实时价格图表

$0.02658784
$0.02658784$0.02658784
+0.90%(1D)

今天 MOE (MOE) 的价格

今天 MOE (MOE) 的实时价格为 0.02658784 USD。目前其市值为 $ 3.21M USD。MOE 兑换 USD 的价格为实时更新。
MOE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- MOE 当天价格变化为 +0.97%
- 其循环供应量为 120.95M USD

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MOE (MOE) 价格表现 USD

今天内，MOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00025437
在过去30天内，MOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0061472681
在过去60天内，MOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0167650688
在过去90天内，MOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.07685490060278183

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00025437+0.97%
30天$ -0.0061472681-23.12%
60天$ -0.0167650688-63.05%
90天$ -0.07685490060278183-74.29%

MOE (MOE) 价格分析

MOE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0261388
$ 0.0261388$ 0.0261388

$ 0.02757832
$ 0.02757832$ 0.02757832

$ 0.507808
$ 0.507808$ 0.507808

-0.52%

+0.97%

-14.51%

MOE (MOE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

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120.95M
120.95M 120.95M

什么是MOE (MOE)

MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain.

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MOE (MOE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 MOE (MOE) 的其他问题

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MOE 兑换为当地货币

1 MOE 兑换 VND
681.73880544
1 MOE 兑换 AUD
A$0.0422746656
1 MOE 兑换 GBP
0.0202067584
1 MOE 兑换 EUR
0.0233972992
1 MOE 兑换 USD
$0.02658784
1 MOE 兑换 MYR
RM0.1175182528
1 MOE 兑换 TRY
1.0119331904
1 MOE 兑换 JPY
¥3.8156209184
1 MOE 兑换 RUB
2.2115765312
1 MOE 兑换 INR
2.2854907264
1 MOE 兑换 IDR
Rp443.1304894144
1 MOE 兑换 KRW
37.766697328
1 MOE 兑换 PHP
1.5202926912
1 MOE 兑换 EGP
￡E.1.3634244352
1 MOE 兑换 BRL
R$0.1558047424
1 MOE 兑换 CAD
C$0.0366912192
1 MOE 兑换 BDT
3.2237756
1 MOE 兑换 NGN
42.2698797888
1 MOE 兑换 UAH
1.0983436704
1 MOE 兑换 VES
Bs1.88773664
1 MOE 兑换 PKR
Rs7.4390117536
1 MOE 兑换 KZT
13.7118808448
1 MOE 兑换 THB
฿0.8898950048
1 MOE 兑换 TWD
NT$0.8606483808
1 MOE 兑换 AED
د.إ0.0975773728
1 MOE 兑换 CHF
Fr0.0215361504
1 MOE 兑换 HKD
HK$0.20605576
1 MOE 兑换 MAD
.د.م0.2467351552
1 MOE 兑换 MXN
$0.539733152