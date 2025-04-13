MOE 价格 (MOE)
今天 MOE (MOE) 的实时价格为 0.02658784 USD。目前其市值为 $ 3.21M USD。MOE 兑换 USD 的价格为实时更新。
MOE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- MOE 当天价格变化为 +0.97%
- 其循环供应量为 120.95M USD
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今天内，MOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00025437。
在过去30天内，MOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0061472681。
在过去60天内，MOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0167650688。
在过去90天内，MOE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.07685490060278183。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00025437
|+0.97%
|30天
|$ -0.0061472681
|-23.12%
|60天
|$ -0.0167650688
|-63.05%
|90天
|$ -0.07685490060278183
|-74.29%
MOE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.52%
+0.97%
-14.51%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain.
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|1 MOE 兑换 VND
₫681.73880544
|1 MOE 兑换 AUD
A$0.0422746656
|1 MOE 兑换 GBP
￡0.0202067584
|1 MOE 兑换 EUR
€0.0233972992
|1 MOE 兑换 USD
$0.02658784
|1 MOE 兑换 MYR
RM0.1175182528
|1 MOE 兑换 TRY
₺1.0119331904
|1 MOE 兑换 JPY
¥3.8156209184
|1 MOE 兑换 RUB
₽2.2115765312
|1 MOE 兑换 INR
₹2.2854907264
|1 MOE 兑换 IDR
Rp443.1304894144
|1 MOE 兑换 KRW
₩37.766697328
|1 MOE 兑换 PHP
₱1.5202926912
|1 MOE 兑换 EGP
￡E.1.3634244352
|1 MOE 兑换 BRL
R$0.1558047424
|1 MOE 兑换 CAD
C$0.0366912192
|1 MOE 兑换 BDT
৳3.2237756
|1 MOE 兑换 NGN
₦42.2698797888
|1 MOE 兑换 UAH
₴1.0983436704
|1 MOE 兑换 VES
Bs1.88773664
|1 MOE 兑换 PKR
Rs7.4390117536
|1 MOE 兑换 KZT
₸13.7118808448
|1 MOE 兑换 THB
฿0.8898950048
|1 MOE 兑换 TWD
NT$0.8606483808
|1 MOE 兑换 AED
د.إ0.0975773728
|1 MOE 兑换 CHF
Fr0.0215361504
|1 MOE 兑换 HKD
HK$0.20605576
|1 MOE 兑换 MAD
.د.م0.2467351552
|1 MOE 兑换 MXN
$0.539733152