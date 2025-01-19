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MMM 价格 (MMM)

USD

MMM (MMM) 实时价格图表

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-7.30%(1D)

今天 MMM (MMM) 的价格

今天 MMM (MMM) 的实时价格为 0.00565579 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MMM 兑换 USD 的价格为实时更新。
MMM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 186.32 USD
- MMM 当天价格变化为 -7.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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MMM (MMM) 价格表现 USD

今天内，MMM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000445924495911683
在过去30天内，MMM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013403865
在过去60天内，MMM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0029093649
在过去90天内，MMM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008187534240387228

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000445924495911683-7.30%
30天$ -0.0013403865-23.69%
60天$ -0.0029093649-51.44%
90天$ -0.008187534240387228-59.14%

MMM (MMM) 价格分析

MMM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00594269
$ 0.00594269$ 0.00594269

$ 0.00639811
$ 0.00639811$ 0.00639811

$ 0.262182
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-6.62%

-7.30%

-8.40%

MMM (MMM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 186.32
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什么是MMM (MMM)

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MMM (MMM) 资源

白皮书
官网

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MMM 兑换为当地货币

1 MMM 兑换 AUD
A$0.0091058219
1 MMM 兑换 GBP
0.0046377478
1 MMM 兑换 EUR
0.0054861163
1 MMM 兑换 USD
$0.00565579
1 MMM 兑换 MYR
RM0.025451055
1 MMM 兑换 TRY
0.2003846397
1 MMM 兑换 JPY
¥0.8838303033
1 MMM 兑换 RUB
0.5796619171
1 MMM 兑换 INR
0.4896782982
1 MMM 兑换 IDR
Rp92.7178540176
1 MMM 兑换 PHP
0.3311465045
1 MMM 兑换 EGP
￡E.0.285051816
1 MMM 兑换 BRL
R$0.034500319
1 MMM 兑换 CAD
C$0.0081443376
1 MMM 兑换 BDT
0.687178485
1 MMM 兑换 NGN
8.8096281777
1 MMM 兑换 UAH
0.2381653169
1 MMM 兑换 VES
Bs0.30541266
1 MMM 兑换 PKR
Rs1.5767211362
1 MMM 兑换 KZT
3.0019802162
1 MMM 兑换 THB
฿0.1945026181
1 MMM 兑换 TWD
NT$0.1860189331
1 MMM 兑换 CHF
Fr0.0051467689
1 MMM 兑换 HKD
HK$0.0440020462
1 MMM 兑换 MAD
.د.م0.0567841316