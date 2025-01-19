MMM 价格 (MMM)
今天 MMM (MMM) 的实时价格为 0.00565579 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MMM 兑换 USD 的价格为实时更新。
MMM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 186.32 USD
- MMM 当天价格变化为 -7.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，MMM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000445924495911683。
在过去30天内，MMM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013403865。
在过去60天内，MMM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0029093649。
在过去90天内，MMM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008187534240387228。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000445924495911683
|-7.30%
|30天
|$ -0.0013403865
|-23.69%
|60天
|$ -0.0029093649
|-51.44%
|90天
|$ -0.008187534240387228
|-59.14%
MMM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-6.62%
-7.30%
-8.40%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Memecoin on TON
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|1 MMM 兑换 AUD
A$0.0091058219
|1 MMM 兑换 GBP
￡0.0046377478
|1 MMM 兑换 EUR
€0.0054861163
|1 MMM 兑换 USD
$0.00565579
|1 MMM 兑换 MYR
RM0.025451055
|1 MMM 兑换 TRY
₺0.2003846397
|1 MMM 兑换 JPY
¥0.8838303033
|1 MMM 兑换 RUB
₽0.5796619171
|1 MMM 兑换 INR
₹0.4896782982
|1 MMM 兑换 IDR
Rp92.7178540176
|1 MMM 兑换 PHP
₱0.3311465045
|1 MMM 兑换 EGP
￡E.0.285051816
|1 MMM 兑换 BRL
R$0.034500319
|1 MMM 兑换 CAD
C$0.0081443376
|1 MMM 兑换 BDT
৳0.687178485
|1 MMM 兑换 NGN
₦8.8096281777
|1 MMM 兑换 UAH
₴0.2381653169
|1 MMM 兑换 VES
Bs0.30541266
|1 MMM 兑换 PKR
Rs1.5767211362
|1 MMM 兑换 KZT
₸3.0019802162
|1 MMM 兑换 THB
฿0.1945026181
|1 MMM 兑换 TWD
NT$0.1860189331
|1 MMM 兑换 CHF
Fr0.0051467689
|1 MMM 兑换 HKD
HK$0.0440020462
|1 MMM 兑换 MAD
.د.م0.0567841316