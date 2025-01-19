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Loaf Token 价格 (LOAF)

USD

Loaf Token (LOAF) 实时价格图表

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-10.00%(1D)

今天 Loaf Token (LOAF) 的价格

今天 Loaf Token (LOAF) 的实时价格为 0.01126953 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LOAF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Loaf Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.77K USD
- Loaf Token 当天价格变化为 -10.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Loaf Token (LOAF) 价格表现 USD

今天内，Loaf Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00126516648314424
在过去30天内，Loaf Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022070067
在过去60天内，Loaf Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0031311431
在过去90天内，Loaf Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003553874582764149

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00126516648314424-10.09%
30天$ -0.0022070067-19.58%
60天$ -0.0031311431-27.78%
90天$ +0.003553874582764149+46.06%

Loaf Token (LOAF) 价格分析

Loaf Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01097521
$ 0.01097521$ 0.01097521

$ 0.01265952
$ 0.01265952$ 0.01265952

$ 0.02813947
$ 0.02813947$ 0.02813947

-0.40%

-10.09%

-7.16%

Loaf Token (LOAF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 18.77K
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什么是Loaf Token (LOAF)

We're a meme coin project that is working on a click-to-earn game at the moment. The concept is "A DIGITAL REPRESENTATION oF A CAT THAT DOVBLES AS A LOAF OF BREAD." Hopefully to hype up the community and get the followers to engage with the game.

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Loaf Token (LOAF) 资源

官网

大家还在问：关于 Loaf Token (LOAF) 的其他问题

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LOAF 兑换为当地货币

1 LOAF 兑换 AUD
A$0.0181439433
1 LOAF 兑换 GBP
0.0092410146
1 LOAF 兑换 EUR
0.0109314441
1 LOAF 兑换 USD
$0.01126953
1 LOAF 兑换 MYR
RM0.050712885
1 LOAF 兑换 TRY
0.3992794479
1 LOAF 兑换 JPY
¥1.7610894531
1 LOAF 兑换 RUB
1.1550141297
1 LOAF 兑换 INR
0.9757159074
1 LOAF 兑换 IDR
Rp184.7463638832
1 LOAF 兑换 PHP
0.6598309815
1 LOAF 兑换 EGP
￡E.0.567984312
1 LOAF 兑换 BRL
R$0.068744133
1 LOAF 兑换 CAD
C$0.0162281232
1 LOAF 兑换 BDT
1.369247895
1 LOAF 兑换 NGN
17.5537580139
1 LOAF 兑换 UAH
0.4745599083
1 LOAF 兑换 VES
Bs0.60855462
1 LOAF 兑换 PKR
Rs3.1417195734
1 LOAF 兑换 KZT
5.9816411334
1 LOAF 兑换 THB
฿0.3875591367
1 LOAF 兑换 TWD
NT$0.3706548417
1 LOAF 兑换 CHF
Fr0.0102552723
1 LOAF 兑换 HKD
HK$0.0876769434
1 LOAF 兑换 MAD
.د.م0.1131460812