Loaf Token 价格 (LOAF)
今天 Loaf Token (LOAF) 的实时价格为 0.01126953 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LOAF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Loaf Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.77K USD
- Loaf Token 当天价格变化为 -10.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Loaf Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00126516648314424。
在过去30天内，Loaf Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022070067。
在过去60天内，Loaf Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0031311431。
在过去90天内，Loaf Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003553874582764149。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00126516648314424
|-10.09%
|30天
|$ -0.0022070067
|-19.58%
|60天
|$ -0.0031311431
|-27.78%
|90天
|$ +0.003553874582764149
|+46.06%
Loaf Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.40%
-10.09%
-7.16%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
We're a meme coin project that is working on a click-to-earn game at the moment. The concept is "A DIGITAL REPRESENTATION oF A CAT THAT DOVBLES AS A LOAF OF BREAD." Hopefully to hype up the community and get the followers to engage with the game.
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|1 LOAF 兑换 AUD
A$0.0181439433
|1 LOAF 兑换 GBP
￡0.0092410146
|1 LOAF 兑换 EUR
€0.0109314441
|1 LOAF 兑换 USD
$0.01126953
|1 LOAF 兑换 MYR
RM0.050712885
|1 LOAF 兑换 TRY
₺0.3992794479
|1 LOAF 兑换 JPY
¥1.7610894531
|1 LOAF 兑换 RUB
₽1.1550141297
|1 LOAF 兑换 INR
₹0.9757159074
|1 LOAF 兑换 IDR
Rp184.7463638832
|1 LOAF 兑换 PHP
₱0.6598309815
|1 LOAF 兑换 EGP
￡E.0.567984312
|1 LOAF 兑换 BRL
R$0.068744133
|1 LOAF 兑换 CAD
C$0.0162281232
|1 LOAF 兑换 BDT
৳1.369247895
|1 LOAF 兑换 NGN
₦17.5537580139
|1 LOAF 兑换 UAH
₴0.4745599083
|1 LOAF 兑换 VES
Bs0.60855462
|1 LOAF 兑换 PKR
Rs3.1417195734
|1 LOAF 兑换 KZT
₸5.9816411334
|1 LOAF 兑换 THB
฿0.3875591367
|1 LOAF 兑换 TWD
NT$0.3706548417
|1 LOAF 兑换 CHF
Fr0.0102552723
|1 LOAF 兑换 HKD
HK$0.0876769434
|1 LOAF 兑换 MAD
.د.م0.1131460812