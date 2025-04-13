Kleros 价格 (PNK)
今天 Kleros (PNK) 的实时价格为 0.01084644 USD。目前其市值为 $ 7.85M USD。PNK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kleros 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Kleros 当天价格变化为 +0.69%
- 其循环供应量为 724.19M USD
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今天内，Kleros 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Kleros 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021073461。
在过去60天内，Kleros 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0044050549。
在过去90天内，Kleros 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.012162409040932873。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.69%
|30天
|$ -0.0021073461
|-19.42%
|60天
|$ -0.0044050549
|-40.61%
|90天
|$ -0.012162409040932873
|-52.85%
Kleros 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.13%
+0.69%
-16.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings
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|1 PNK 兑换 VND
₫278.11356804
|1 PNK 兑换 AUD
A$0.0172458396
|1 PNK 兑换 GBP
￡0.0082432944
|1 PNK 兑换 EUR
€0.0095448672
|1 PNK 兑换 USD
$0.01084644
|1 PNK 兑换 MYR
RM0.0479412648
|1 PNK 兑换 TRY
₺0.4128155064
|1 PNK 兑换 JPY
¥1.5565726044
|1 PNK 兑换 RUB
₽0.9022068792
|1 PNK 兑换 INR
₹0.9323599824
|1 PNK 兑换 IDR
Rp180.7739276904
|1 PNK 兑换 KRW
₩15.406825698
|1 PNK 兑换 PHP
₱0.6201994392
|1 PNK 兑换 EGP
￡E.0.5562054432
|1 PNK 兑换 BRL
R$0.0635601384
|1 PNK 兑换 CAD
C$0.0149680872
|1 PNK 兑换 BDT
৳1.31513085
|1 PNK 兑换 NGN
₦17.2438872408
|1 PNK 兑换 UAH
₴0.4480664364
|1 PNK 兑换 VES
Bs0.77009724
|1 PNK 兑换 PKR
Rs3.0347254476
|1 PNK 兑换 KZT
₸5.5937260368
|1 PNK 兑换 THB
฿0.3630303468
|1 PNK 兑换 TWD
NT$0.3510992628
|1 PNK 兑换 AED
د.إ0.0398064348
|1 PNK 兑换 CHF
Fr0.0087856164
|1 PNK 兑换 HKD
HK$0.08405991
|1 PNK 兑换 MAD
.د.م0.1006549632
|1 PNK 兑换 MXN
$0.220182732