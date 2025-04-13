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Kleros 价格 (PNK)

USD

Kleros (PNK) 实时价格图表

$0.01081573
$0.01081573$0.01081573
+0.50%(1D)

今天 Kleros (PNK) 的价格

今天 Kleros (PNK) 的实时价格为 0.01084644 USD。目前其市值为 $ 7.85M USD。PNK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Kleros 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Kleros 当天价格变化为 +0.69%
- 其循环供应量为 724.19M USD

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Kleros (PNK) 价格表现 USD

今天内，Kleros 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Kleros 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021073461
在过去60天内，Kleros 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0044050549
在过去90天内，Kleros 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.012162409040932873

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.69%
30天$ -0.0021073461-19.42%
60天$ -0.0044050549-40.61%
90天$ -0.012162409040932873-52.85%

Kleros (PNK) 价格分析

Kleros 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01075812
$ 0.01075812$ 0.01075812

$ 0.01105063
$ 0.01105063$ 0.01105063

$ 0.380218
$ 0.380218$ 0.380218

-0.13%

+0.69%

-16.89%

Kleros (PNK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.85M
$ 7.85M$ 7.85M

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724.19M
724.19M 724.19M

什么是Kleros (PNK)

Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings

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Kleros (PNK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Kleros (PNK) 的其他问题

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PNK 兑换为当地货币

1 PNK 兑换 VND
278.11356804
1 PNK 兑换 AUD
A$0.0172458396
1 PNK 兑换 GBP
0.0082432944
1 PNK 兑换 EUR
0.0095448672
1 PNK 兑换 USD
$0.01084644
1 PNK 兑换 MYR
RM0.0479412648
1 PNK 兑换 TRY
0.4128155064
1 PNK 兑换 JPY
¥1.5565726044
1 PNK 兑换 RUB
0.9022068792
1 PNK 兑换 INR
0.9323599824
1 PNK 兑换 IDR
Rp180.7739276904
1 PNK 兑换 KRW
15.406825698
1 PNK 兑换 PHP
0.6201994392
1 PNK 兑换 EGP
￡E.0.5562054432
1 PNK 兑换 BRL
R$0.0635601384
1 PNK 兑换 CAD
C$0.0149680872
1 PNK 兑换 BDT
1.31513085
1 PNK 兑换 NGN
17.2438872408
1 PNK 兑换 UAH
0.4480664364
1 PNK 兑换 VES
Bs0.77009724
1 PNK 兑换 PKR
Rs3.0347254476
1 PNK 兑换 KZT
5.5937260368
1 PNK 兑换 THB
฿0.3630303468
1 PNK 兑换 TWD
NT$0.3510992628
1 PNK 兑换 AED
د.إ0.0398064348
1 PNK 兑换 CHF
Fr0.0087856164
1 PNK 兑换 HKD
HK$0.08405991
1 PNK 兑换 MAD
.د.م0.1006549632
1 PNK 兑换 MXN
$0.220182732