Karmacoin 今日价格

Karmacoin (KARMA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 KARMA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KARMA。

Karmacoin 目前市值在 $ 35,478 排名第 #-，流通供应量为 999.87M KARMA。过去 24 小时内，KARMA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01088971，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KARMA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.39%。过去一天，总交易量达到 --。

Karmacoin（KARMA）市场信息

市值 $ 35.48K$ 35.48K $ 35.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 35.48K$ 35.48K $ 35.48K 流通量 999.87M 999.87M 999.87M 总供应量 999,866,113.08721 999,866,113.08721 999,866,113.08721

Karmacoin 的当前市值为 $ 35.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KARMA 的流通量为 999.87M，总供应量是 999866113.08721，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.48K。