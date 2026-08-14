Karma by Virtuals 今日价格

Karma by Virtuals (KARMA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.75%。当前 KARMA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KARMA。

Karma by Virtuals 目前市值在 $ 964,547 排名第 #-，流通供应量为 1.00B KARMA。过去 24 小时内，KARMA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00118805（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00435499，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KARMA 在过去一小时内波动了 +0.14%，过去7 天内波动了 +11.34%。过去一天，总交易量达到 $ 18.53K。

Karma by Virtuals（KARMA）市场信息

市值 $ 964.55K$ 964.55K $ 964.55K 成交量（24H） $ 18.53K$ 18.53K $ 18.53K 完全稀释市值 $ 964.55K$ 964.55K $ 964.55K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Karma by Virtuals 的当前市值为 $ 964.55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.53K。KARMA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 964.55K。