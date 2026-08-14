Inferra 今日价格

Inferra (INFERRA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.02%。当前 INFERRA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 INFERRA。

Inferra 目前市值在 $ 47,962 排名第 #-，流通供应量为 903.18M INFERRA。过去 24 小时内，INFERRA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，INFERRA 在过去一小时内波动了 -3.10%，过去7 天内波动了 -52.47%。过去一天，总交易量达到 --。

Inferra（INFERRA）市场信息

市值 $ 47.96K$ 47.96K $ 47.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 53.10K$ 53.10K $ 53.10K 流通量 903.18M 903.18M 903.18M 总供应量 999,924,569.368204 999,924,569.368204 999,924,569.368204

Inferra 的当前市值为 $ 47.96K, 它过去 24 小时的交易量为 --。INFERRA 的流通量为 903.18M，总供应量是 999924569.368204，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 53.10K。