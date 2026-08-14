HyperSwap 今日价格

HyperSwap (SWAP) 今日实时价格为 $ 0.01591714，过去 24 小时内变化了 1.72%。当前 SWAP 兑 USD 的汇率为 $ 0.01591714 每 SWAP。

HyperSwap 目前市值在 $ 1,106,320 排名第 #-，流通供应量为 69.50M SWAP。过去 24 小时内，SWAP 的交易价格在 $ 0.01577202（低点）和 $ 0.01614492（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.158851，而历史最低价为 $ 0.01231935。

短期表现方面，SWAP 在过去一小时内波动了 -0.52%，过去7 天内波动了 -6.87%。过去一天，总交易量达到 $ 1.23K。

HyperSwap（SWAP）市场信息

市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 成交量（24H） $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K 完全稀释市值 $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M 流通量 69.50M 69.50M 69.50M 总供应量 92,827,003.44508961 92,827,003.44508961 92,827,003.44508961

HyperSwap 的当前市值为 $ 1.11M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.23K。SWAP 的流通量为 69.50M，总供应量是 92827003.44508961，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.48M。