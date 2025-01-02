Hunt 价格 (HUNT)
今天 Hunt (HUNT) 的实时价格为 0.333633 USD。目前其市值为 $ 66.31M USD。HUNT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hunt 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.19M USD
- Hunt 当天价格变化为 -0.91%
- 其循环供应量为 198.91M USD
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今天内，Hunt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003083207130717。
在过去30天内，Hunt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0616846380。
在过去60天内，Hunt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0788718754。
在过去90天内，Hunt 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.05397034166163876。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.003083207130717
|-0.91%
|30天
|$ -0.0616846380
|-18.48%
|60天
|$ +0.0788718754
|+23.64%
|90天
|$ +0.05397034166163876
|+19.30%
Hunt 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.21%
-0.91%
+9.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 HUNT 兑换 AUD
A$0.5338128
|1 HUNT 兑换 GBP
￡0.2669064
|1 HUNT 兑换 EUR
€0.32028768
|1 HUNT 兑换 USD
$0.333633
|1 HUNT 兑换 MYR
RM1.49133951
|1 HUNT 兑换 TRY
₺11.78058123
|1 HUNT 兑换 JPY
¥52.42375329
|1 HUNT 兑换 RUB
₽37.19674317
|1 HUNT 兑换 INR
₹28.60569342
|1 HUNT 兑换 IDR
Rp5,381.17666599
|1 HUNT 兑换 PHP
₱19.32402336
|1 HUNT 兑换 EGP
￡E.16.94522007
|1 HUNT 兑换 BRL
R$2.11856955
|1 HUNT 兑换 CAD
C$0.48043152
|1 HUNT 兑换 BDT
৳39.8691435
|1 HUNT 兑换 NGN
₦516.45721134
|1 HUNT 兑换 UAH
₴14.03260398
|1 HUNT 兑换 VES
Bs17.015283
|1 HUNT 兑换 PKR
Rs92.93347215
|1 HUNT 兑换 KZT
₸175.13397069
|1 HUNT 兑换 THB
฿11.43360291
|1 HUNT 兑换 TWD
NT$10.96985304
|1 HUNT 兑换 CHF
Fr0.3002697
|1 HUNT 兑换 HKD
HK$2.59232841
|1 HUNT 兑换 MAD
.د.م3.3696933