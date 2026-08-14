Hosico 今日价格

Hosico (HOSICO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.00%。当前 HOSICO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOSICO。

Hosico 目前市值在 $ 738,834 排名第 #-，流通供应量为 999.88M HOSICO。过去 24 小时内，HOSICO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.075044，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOSICO 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +28.12%。过去一天，总交易量达到 $ 946.32。

Hosico（HOSICO）市场信息

市值 $ 738.83K$ 738.83K $ 738.83K 成交量（24H） $ 946.32$ 946.32 $ 946.32 完全稀释市值 $ 738.83K$ 738.83K $ 738.83K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 总供应量 999,878,178.0 999,878,178.0 999,878,178.0

Hosico 的当前市值为 $ 738.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 946.32。HOSICO 的流通量为 999.88M，总供应量是 999878178.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 738.83K。