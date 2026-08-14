Givest 今日价格

Givest (GIVEST) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.22%。当前 GIVEST 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GIVEST。

Givest 目前市值在 $ 159,911 排名第 #-，流通供应量为 1.00B GIVEST。过去 24 小时内，GIVEST 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00206384，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GIVEST 在过去一小时内波动了 +5.54%，过去7 天内波动了 -33.79%。过去一天，总交易量达到 $ 38.11K。

Givest（GIVEST）市场信息

市值 $ 159.91K$ 159.91K $ 159.91K 成交量（24H） $ 38.11K$ 38.11K $ 38.11K 完全稀释市值 $ 159.91K$ 159.91K $ 159.91K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Givest 的当前市值为 $ 159.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 38.11K。GIVEST 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 159.91K。