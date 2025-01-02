Frontier 价格 (FRONT)
今天 Frontier (FRONT) 的实时价格为 0.468411 USD。目前其市值为 $ 42.16M USD。FRONT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Frontier 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.72K USD
- Frontier 当天价格变化为 -13.12%
- 其循环供应量为 90.00M USD
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今天内，Frontier 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0707668340759193。
在过去30天内，Frontier 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0136559137。
在过去60天内，Frontier 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0553762978。
在过去90天内，Frontier 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0524841810835107。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0707668340759193
|-13.12%
|30天
|$ -0.0136559137
|-2.91%
|60天
|$ -0.0553762978
|-11.82%
|90天
|$ -0.0524841810835107
|-10.07%
Frontier 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-4.37%
-13.12%
+45.46%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more.
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|1 FRONT 兑换 AUD
A$0.75414171
|1 FRONT 兑换 GBP
￡0.3747288
|1 FRONT 兑换 EUR
€0.44967456
|1 FRONT 兑换 USD
$0.468411
|1 FRONT 兑换 MYR
RM2.09379717
|1 FRONT 兑换 TRY
₺16.53959241
|1 FRONT 兑换 JPY
¥73.60142043
|1 FRONT 兑换 RUB
₽51.993621
|1 FRONT 兑换 INR
₹40.17561147
|1 FRONT 兑换 IDR
Rp7,555.01507133
|1 FRONT 兑换 PHP
₱27.1209969
|1 FRONT 兑换 EGP
￡E.23.77185825
|1 FRONT 兑换 BRL
R$2.97440985
|1 FRONT 兑换 CAD
C$0.67451184
|1 FRONT 兑换 BDT
৳55.9751145
|1 FRONT 兑换 NGN
₦725.09085978
|1 FRONT 兑换 UAH
₴19.70136666
|1 FRONT 兑换 VES
Bs23.888961
|1 FRONT 兑换 PKR
Rs130.47588405
|1 FRONT 兑换 KZT
₸245.88298623
|1 FRONT 兑换 THB
฿16.05244497
|1 FRONT 兑换 TWD
NT$15.40603779
|1 FRONT 兑换 CHF
Fr0.4215699
|1 FRONT 兑换 HKD
HK$3.63955347
|1 FRONT 兑换 MAD
.د.م4.7309511