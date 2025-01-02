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Foxy 价格 (FOXY)

USD

Foxy (FOXY) 实时价格图表

$0.01139725
$0.01139725$0.01139725
+12.70%(1D)

今天 Foxy (FOXY) 的价格

今天 Foxy (FOXY) 的实时价格为 0.01140153 USD。目前其市值为 $ 45.59M USD。FOXY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Foxy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.05M USD
- Foxy 当天价格变化为 +12.82%
- 其循环供应量为 4.00B USD

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Foxy (FOXY) 价格表现 USD

今天内，Foxy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00129574
在过去30天内，Foxy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017059607
在过去60天内，Foxy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0048488803
在过去90天内，Foxy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.004290422546356945

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00129574+12.82%
30天$ -0.0017059607-14.96%
60天$ +0.0048488803+42.53%
90天$ +0.004290422546356945+60.33%

Foxy (FOXY) 价格分析

Foxy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01010579
$ 0.01010579$ 0.01010579

$ 0.01148193
$ 0.01148193$ 0.01148193

$ 0.03032542
$ 0.03032542$ 0.03032542

+0.11%

+12.82%

+5.59%

Foxy (FOXY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 45.59M
$ 45.59M$ 45.59M

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

4.00B
4.00B 4.00B

什么是Foxy (FOXY)

Foxy is the mascot to Linea, and the first ever culturecoin. Built to reward the community.

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Foxy (FOXY) 资源

官网

大家还在问：关于 Foxy (FOXY) 的其他问题

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FOXY 兑换为当地货币

1 FOXY 兑换 AUD
A$0.0183564633
1 FOXY 兑换 GBP
0.009121224
1 FOXY 兑换 EUR
0.0109454688
1 FOXY 兑换 USD
$0.01140153
1 FOXY 兑换 MYR
RM0.0509648391
1 FOXY 兑换 TRY
0.4025880243
1 FOXY 兑换 JPY
¥1.7915224089
1 FOXY 兑换 RUB
1.26556983
1 FOXY 兑换 INR
0.9779092281
1 FOXY 兑换 IDR
Rp183.8956194159
1 FOXY 兑换 PHP
0.660148587
1 FOXY 兑换 EGP
￡E.0.5786276475
1 FOXY 兑换 BRL
R$0.0723997155
1 FOXY 兑换 CAD
C$0.0164182032
1 FOXY 兑换 BDT
1.362482835
1 FOXY 兑换 NGN
17.6493404094
1 FOXY 兑换 UAH
0.4795483518
1 FOXY 兑换 VES
Bs0.58147803
1 FOXY 兑换 PKR
Rs3.1758961815
1 FOXY 兑换 KZT
5.9850051429
1 FOXY 兑换 THB
฿0.3907304331
1 FOXY 兑换 TWD
NT$0.3749963217
1 FOXY 兑换 CHF
Fr0.010261377
1 FOXY 兑换 HKD
HK$0.0885898881
1 FOXY 兑换 MAD
.د.م0.115155453