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flETH 价格 (FLETH)

USD

flETH (FLETH) 实时价格图表

$2,724.3
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+0.20%(1D)

今天 flETH (FLETH) 的价格

今天 flETH (FLETH) 的实时价格为 2,724.3 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FLETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
flETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 333.96K USD
- flETH 当天价格变化为 +0.24%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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flETH (FLETH) 价格表现 USD

今天内，flETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.57
在过去30天内，flETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，flETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，flETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +6.57+0.24%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

flETH (FLETH) 价格分析

flETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2,587.22
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$ 3,268.94
$ 3,268.94$ 3,268.94

$ 3,268.94
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+1.26%

+0.24%

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flETH (FLETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 333.96K
$ 333.96K$ 333.96K

0.00
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什么是flETH (FLETH)

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官网

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FLETH 兑换为当地货币

1 FLETH 兑换 AUD
A$4,304.394
1 FLETH 兑换 GBP
2,179.44
1 FLETH 兑换 EUR
2,615.328
1 FLETH 兑换 USD
$2,724.3
1 FLETH 兑换 MYR
RM12,068.649
1 FLETH 兑换 TRY
98,047.557
1 FLETH 兑换 JPY
¥412,758.693
1 FLETH 兑换 RUB
263,548.782
1 FLETH 兑换 INR
238,594.194
1 FLETH 兑换 IDR
Rp44,660,648.592
1 FLETH 兑换 PHP
158,091.129
1 FLETH 兑换 EGP
￡E.137,005.047
1 FLETH 兑换 BRL
R$15,691.968
1 FLETH 兑换 CAD
C$3,895.749
1 FLETH 兑换 BDT
332,310.114
1 FLETH 兑换 NGN
4,084,406.775
1 FLETH 兑换 UAH
112,949.478
1 FLETH 兑换 VES
Bs163,458
1 FLETH 兑换 PKR
Rs760,324.887
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1 FLETH 兑换 THB
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1 FLETH 兑换 TWD
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1 FLETH 兑换 CHF
Fr2,451.87
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