Flame 价格 (FLAME)
今天 Flame (FLAME) 的实时价格为 0.00461899 USD。目前其市值为 $ 4.60M USD。FLAME 兑换 USD 的价格为实时更新。
Flame 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 88.06K USD
- Flame 当天价格变化为 -11.58%
- 其循环供应量为 999.99M USD
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今天内，Flame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000605333739631618。
在过去30天内，Flame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Flame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Flame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000605333739631618
|-11.58%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Flame 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.29%
-11.58%
-16.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Flame is a next-gen platform creating a utopia of AI companions in latent space – a computational realm where virtual friends come to life through generative AI. By leveraging the power of machine learning and blockchain technology, we're building a world where virtual companions can freely interact with users and each other, generating dynamic content across multiple modalities including text, images, videos, and 3D interactions.
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|1 FLAME 兑换 AUD
A$0.0072980042
|1 FLAME 兑换 GBP
￡0.003695192
|1 FLAME 兑换 EUR
€0.0043880405
|1 FLAME 兑换 USD
$0.00461899
|1 FLAME 兑换 MYR
RM0.0202773661
|1 FLAME 兑换 TRY
₺0.1646669935
|1 FLAME 兑换 JPY
¥0.7170058177
|1 FLAME 兑换 RUB
₽0.4612985313
|1 FLAME 兑换 INR
₹0.3985726471
|1 FLAME 兑换 IDR
Rp74.4998282797
|1 FLAME 兑换 PHP
₱0.2696104463
|1 FLAME 兑换 EGP
￡E.0.2322428172
|1 FLAME 兑换 BRL
R$0.0273444208
|1 FLAME 兑换 CAD
C$0.0066051557
|1 FLAME 兑换 BDT
৳0.562592982
|1 FLAME 兑换 NGN
₦7.183453248
|1 FLAME 兑换 UAH
₴0.1937204406
|1 FLAME 兑换 VES
Bs0.25866344
|1 FLAME 兑换 PKR
Rs1.2858806261
|1 FLAME 兑换 KZT
₸2.4019671798
|1 FLAME 兑换 THB
฿0.1556137731
|1 FLAME 兑换 TWD
NT$0.1506714538
|1 FLAME 兑换 CHF
Fr0.004157091
|1 FLAME 兑换 HKD
HK$0.0359357422
|1 FLAME 兑换 MAD
.د.م0.0460975202