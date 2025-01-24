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Flame 价格 (FLAME)

USD

Flame (FLAME) 实时价格图表

$0.00461899
$0.00461899$0.00461899
-11.50%(1D)

今天 Flame (FLAME) 的价格

今天 Flame (FLAME) 的实时价格为 0.00461899 USD。目前其市值为 $ 4.60M USD。FLAME 兑换 USD 的价格为实时更新。
Flame 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 88.06K USD
- Flame 当天价格变化为 -11.58%
- 其循环供应量为 999.99M USD

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Flame (FLAME) 价格表现 USD

今天内，Flame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000605333739631618
在过去30天内，Flame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Flame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Flame 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000605333739631618-11.58%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Flame (FLAME) 价格分析

Flame 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00424957
$ 0.00424957$ 0.00424957

$ 0.00522432
$ 0.00522432$ 0.00522432

$ 0.0074437
$ 0.0074437$ 0.0074437

+2.29%

-11.58%

-16.95%

Flame (FLAME) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

$ 88.06K
$ 88.06K$ 88.06K

999.99M
999.99M 999.99M

什么是Flame (FLAME)

Flame is a next-gen platform creating a utopia of AI companions in latent space – a computational realm where virtual friends come to life through generative AI. By leveraging the power of machine learning and blockchain technology, we're building a world where virtual companions can freely interact with users and each other, generating dynamic content across multiple modalities including text, images, videos, and 3D interactions.

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Flame (FLAME) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Flame (FLAME) 的其他问题

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FLAME 兑换为当地货币

1 FLAME 兑换 AUD
A$0.0072980042
1 FLAME 兑换 GBP
0.003695192
1 FLAME 兑换 EUR
0.0043880405
1 FLAME 兑换 USD
$0.00461899
1 FLAME 兑换 MYR
RM0.0202773661
1 FLAME 兑换 TRY
0.1646669935
1 FLAME 兑换 JPY
¥0.7170058177
1 FLAME 兑换 RUB
0.4612985313
1 FLAME 兑换 INR
0.3985726471
1 FLAME 兑换 IDR
Rp74.4998282797
1 FLAME 兑换 PHP
0.2696104463
1 FLAME 兑换 EGP
￡E.0.2322428172
1 FLAME 兑换 BRL
R$0.0273444208
1 FLAME 兑换 CAD
C$0.0066051557
1 FLAME 兑换 BDT
0.562592982
1 FLAME 兑换 NGN
7.183453248
1 FLAME 兑换 UAH
0.1937204406
1 FLAME 兑换 VES
Bs0.25866344
1 FLAME 兑换 PKR
Rs1.2858806261
1 FLAME 兑换 KZT
2.4019671798
1 FLAME 兑换 THB
฿0.1556137731
1 FLAME 兑换 TWD
NT$0.1506714538
1 FLAME 兑换 CHF
Fr0.004157091
1 FLAME 兑换 HKD
HK$0.0359357422
1 FLAME 兑换 MAD
.د.م0.0460975202