Circuit LLM 今日价格

Circuit LLM (CIRC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 CIRC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CIRC。

Circuit LLM 目前市值在 $ 15,281.07 排名第 #-，流通供应量为 989.98M CIRC。过去 24 小时内，CIRC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CIRC 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -23.92%。过去一天，总交易量达到 --。

Circuit LLM（CIRC）市场信息

市值 $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.44K$ 15.44K $ 15.44K 流通量 989.98M 989.98M 989.98M 总供应量 999,978,028.381069 999,978,028.381069 999,978,028.381069

Circuit LLM 的当前市值为 $ 15.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CIRC 的流通量为 989.98M，总供应量是 999978028.381069，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.44K。