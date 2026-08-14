CAD Digital 今日价格

CAD Digital (CADD) 今日实时价格为 $ 0.714919，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 CADD 兑 USD 的汇率为 $ 0.714919 每 CADD。

CAD Digital 目前市值在 $ 853,789 排名第 #-，流通供应量为 1.19M CADD。过去 24 小时内，CADD 的交易价格在 $ 0.714789（低点）和 $ 0.717428（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.720142，而历史最低价为 $ 0.709213。

短期表现方面，CADD 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +0.05%。过去一天，总交易量达到 $ 1.56K。

CAD Digital（CADD）市场信息

市值 $ 853.79K$ 853.79K $ 853.79K 成交量（24H） $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K 完全稀释市值 $ 853.79K$ 853.79K $ 853.79K 流通量 1.19M 1.19M 1.19M 总供应量 1,194,236.5 1,194,236.5 1,194,236.5

CAD Digital 的当前市值为 $ 853.79K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.56K。CADD 的流通量为 1.19M，总供应量是 1194236.5，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 853.79K。