BUBBLES 价格 (BUBBLES)
今天 BUBBLES (BUBBLES) 的实时价格为 0.00857484 USD。目前其市值为 $ 8.55M USD。BUBBLES 兑换 USD 的价格为实时更新。
BUBBLES 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 509.78 USD
- BUBBLES 当天价格变化为 +13.64%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，BUBBLES 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00102947。
在过去30天内，BUBBLES 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021947037。
在过去60天内，BUBBLES 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0027060480。
在过去90天内，BUBBLES 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00102947
|+13.64%
|30天
|$ -0.0021947037
|-25.59%
|60天
|$ -0.0027060480
|-31.55%
|90天
|$ 0
|--
BUBBLES 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.61%
+13.64%
-1.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BUBBLES 兑换 AUD
A$0.013719744
|1 BUBBLES 兑换 GBP
￡0.006859872
|1 BUBBLES 兑换 EUR
€0.0082318464
|1 BUBBLES 兑换 USD
$0.00857484
|1 BUBBLES 兑换 MYR
RM0.0383295348
|1 BUBBLES 兑换 TRY
₺0.3027776004
|1 BUBBLES 兑换 JPY
¥1.3443634152
|1 BUBBLES 兑换 RUB
₽0.9431466516
|1 BUBBLES 兑换 INR
₹0.7353782784
|1 BUBBLES 兑换 IDR
Rp138.3038516052
|1 BUBBLES 兑换 PHP
₱0.4957115004
|1 BUBBLES 兑换 EGP
￡E.0.43517313
|1 BUBBLES 兑换 BRL
R$0.0543644856
|1 BUBBLES 兑换 CAD
C$0.0123477696
|1 BUBBLES 兑换 BDT
৳1.02469338
|1 BUBBLES 兑换 NGN
₦13.2736808232
|1 BUBBLES 兑换 UAH
₴0.3606577704
|1 BUBBLES 兑换 VES
Bs0.43731684
|1 BUBBLES 兑换 PKR
Rs2.388521682
|1 BUBBLES 兑换 KZT
₸4.5011907612
|1 BUBBLES 兑换 THB
฿0.2939455152
|1 BUBBLES 兑换 TWD
NT$0.2818549908
|1 BUBBLES 兑换 CHF
Fr0.007717356
|1 BUBBLES 兑换 HKD
HK$0.0666265068
|1 BUBBLES 兑换 MAD
.د.م0.086605884