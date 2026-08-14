Bitget Wrapped BTC 今日价格

Bitget Wrapped BTC (BGBTC) 今日实时价格为 $ 63,445，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 BGBTC 兑 USD 的汇率为 $ 63,445 每 BGBTC。

Bitget Wrapped BTC 目前市值在 $ 49,740,942 排名第 #-，流通供应量为 784.00 BGBTC。过去 24 小时内，BGBTC 的交易价格在 $ 62,774（低点）和 $ 63,963（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 82,700，而历史最低价为 $ 58,296。

短期表现方面，BGBTC 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -1.24%。过去一天，总交易量达到 $ 76.27K。

Bitget Wrapped BTC（BGBTC）市场信息

市值 $ 49.74M$ 49.74M $ 49.74M 成交量（24H） $ 76.27K$ 76.27K $ 76.27K 完全稀释市值 $ 49.74M$ 49.74M $ 49.74M 流通量 784.00 784.00 784.00 总供应量 784.0 784.0 784.0

Bitget Wrapped BTC 的当前市值为 $ 49.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 76.27K。BGBTC 的流通量为 784.00，总供应量是 784.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.74M。