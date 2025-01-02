Base Protocol 价格 (BASE)
今天 Base Protocol (BASE) 的实时价格为 1.11 USD。目前其市值为 $ 535.79K USD。BASE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Base Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.50K USD
- Base Protocol 当天价格变化为 +2.71%
- 其循环供应量为 480.68K USD
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今天内，Base Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02937212。
在过去30天内，Base Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2563215330。
在过去60天内，Base Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0900249960。
在过去90天内，Base Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1082681400450055。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02937212
|+2.71%
|30天
|$ -0.2563215330
|-23.09%
|60天
|$ +0.0900249960
|+8.11%
|90天
|$ +0.1082681400450055
|+10.81%
Base Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.27%
+2.71%
-23.15%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.
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|1 BASE 兑换 AUD
A$1.776
|1 BASE 兑换 GBP
￡0.888
|1 BASE 兑换 EUR
€1.0656
|1 BASE 兑换 USD
$1.11
|1 BASE 兑换 MYR
RM4.9617
|1 BASE 兑换 TRY
₺39.1941
|1 BASE 兑换 JPY
¥174.0591
|1 BASE 兑换 RUB
₽122.0778
|1 BASE 兑换 INR
₹95.1825
|1 BASE 兑换 IDR
Rp17,903.2233
|1 BASE 兑换 PHP
₱64.269
|1 BASE 兑换 EGP
￡E.56.3658
|1 BASE 兑换 BRL
R$7.0374
|1 BASE 兑换 CAD
C$1.5984
|1 BASE 兑换 BDT
৳132.645
|1 BASE 兑换 NGN
₦1,718.2578
|1 BASE 兑换 UAH
₴46.6866
|1 BASE 兑换 VES
Bs56.61
|1 BASE 兑换 PKR
Rs309.1905
|1 BASE 兑换 KZT
₸582.6723
|1 BASE 兑换 THB
฿38.0175
|1 BASE 兑换 TWD
NT$36.4857
|1 BASE 兑换 CHF
Fr0.999
|1 BASE 兑换 HKD
HK$8.6247
|1 BASE 兑换 MAD
.د.م11.211