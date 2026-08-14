Ballies 今日价格

Ballies (BALL) 今日实时价格为 $ 0.00964192，过去 24 小时内变化了 16.30%。当前 BALL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00964192 每 BALL。

Ballies 目前市值在 $ 308,124 排名第 #-，流通供应量为 31.96M BALL。过去 24 小时内，BALL 的交易价格在 $ 0.00968465（低点）和 $ 0.01156002（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.101967，而历史最低价为 $ 0.0047417。

短期表现方面，BALL 在过去一小时内波动了 -0.44%，过去7 天内波动了 -15.34%。过去一天，总交易量达到 $ 192.46。

Ballies（BALL）市场信息

市值 $ 308.12K$ 308.12K $ 308.12K 成交量（24H） $ 192.46$ 192.46 $ 192.46 完全稀释市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 流通量 31.96M 31.96M 31.96M 总供应量 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

Ballies 的当前市值为 $ 308.12K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 192.46。BALL 的流通量为 31.96M，总供应量是 170000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.64M。