UOMI（UOMI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.003305 $ 0.003305 $ 0.003305 24H最低价 $ 0.003388 $ 0.003388 $ 0.003388 24H最高价 24H最低价 $ 0.003305$ 0.003305 $ 0.003305 24H最高价 $ 0.003388$ 0.003388 $ 0.003388 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.19% 涨跌幅（1D） -0.18% 漲跌幅（7D） -5.17% 漲跌幅（7D） -5.17%

UOMI（UOMI）当前实时价格为 $ 0.003305。过去 24 小时内，UOMI 的交易价格在 $ 0.003305 至 $ 0.003388 之间波动，市场活跃度显著。UOMI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，UOMI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.19%，过去 24 小时内变动为 -0.18%，过去 7 天内累计变动为 -5.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UOMI（UOMI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 23.83K$ 23.83K $ 23.83K 完全稀释市值 $ 16.26M$ 16.26M $ 16.26M 流通量 ---- -- 总供应量 4,919,219,238 4,919,219,238 4,919,219,238 所属公链 BASE

UOMI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 23.83K。UOMI 的流通量为 --，总供应量是 4919219238，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.26M。