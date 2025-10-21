UOMI 当前实时价格为 0.003305 USD。跟踪 UOMI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 UOMI 价格趋势。UOMI 当前实时价格为 0.003305 USD。跟踪 UOMI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 UOMI 价格趋势。

1 UOMI 兑换为 USD 的实时价格：

-0.18%1D
USD
UOMI (UOMI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:31:37 (UTC+8)

UOMI（UOMI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价
$ 0.003388
$ 0.003388$ 0.003388
24H最高价

-0.19%

-0.18%

-5.17%

-5.17%

UOMI（UOMI）当前实时价格为 $ 0.003305。过去 24 小时内，UOMI 的交易价格在 $ 0.003305$ 0.003388 之间波动，市场活跃度显著。UOMI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，UOMI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.19%，过去 24 小时内变动为 -0.18%，过去 7 天内累计变动为 -5.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UOMI（UOMI）市场信息

BASE

UOMI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 23.83K。UOMI 的流通量为 --，总供应量是 4919219238，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.26M

UOMI（UOMI）价格历史 USD

跟踪 UOMI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00000596-0.18%
30天$ +0.00035+11.84%
60天$ +0.001805+120.33%
90天$ +0.001805+120.33%
UOMI 今日价格变化

今天，UOMI 记录了 $ -0.00000596 (-0.18%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

UOMI 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00035 (+11.84%)，显示了该代币在短期内的表现。

UOMI 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，UOMI 的变化为 $ +0.001805 (+120.33%)，从而更广泛地了解其表现。

UOMI 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.001805 (+120.33%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 UOMI（UOMI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 UOMI 价格历史页面

什么是UOMI (UOMI)

UOMI 是第一个为安全 AI 计算和不可阻挡的代理而构建的 Layer 1，这些代理无需人工输入即可思考、行动、交易和进化。

UOMI在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 UOMI 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 UOMI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 UOMI 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 UOMI 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

UOMI 价格预测 (USD)

UOMI（UOMI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 UOMI（UOMI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 UOMI 的长期和短期价格预测。

现在就查看 UOMI 价格预测

UOMI（UOMI）代币经济

了解 UOMI（UOMI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 UOMI 代币的完整经济学

如何购买UOMI (UOMI)

正在寻找如何购买 UOMI？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买UOMI。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

UOMI 兑换为当地货币

1 UOMI（UOMI） to VND
86.971075
1 UOMI（UOMI） to AUD
A$0.0050236
1 UOMI（UOMI） to GBP
0.00247875
1 UOMI（UOMI） to EUR
0.00280925
1 UOMI（UOMI） to USD
$0.003305
1 UOMI（UOMI） to MYR
RM0.0139471
1 UOMI（UOMI） to TRY
0.13884305
1 UOMI（UOMI） to JPY
¥0.505665
1 UOMI（UOMI） to ARS
ARS$4.91813745
1 UOMI（UOMI） to RUB
0.26297885
1 UOMI（UOMI） to INR
0.29027815
1 UOMI（UOMI） to IDR
Rp55.0833113
1 UOMI（UOMI） to PHP
0.1940696
1 UOMI（UOMI） to EGP
￡E.0.15695445
1 UOMI（UOMI） to BRL
R$0.0177809
1 UOMI（UOMI） to CAD
C$0.00459395
1 UOMI（UOMI） to BDT
0.4044659
1 UOMI（UOMI） to NGN
4.82480425
1 UOMI（UOMI） to COP
$12.8100478
1 UOMI（UOMI） to ZAR
R.0.056846
1 UOMI（UOMI） to UAH
0.13881
1 UOMI（UOMI） to TZS
T.Sh.8.1806682
1 UOMI（UOMI） to VES
Bs0.70066
1 UOMI（UOMI） to CLP
$3.11331
1 UOMI（UOMI） to PKR
Rs0.9338608
1 UOMI（UOMI） to KZT
1.7778256
1 UOMI（UOMI） to THB
฿0.1078752
1 UOMI（UOMI） to TWD
NT$0.1019262
1 UOMI（UOMI） to AED
د.إ0.01212935
1 UOMI（UOMI） to CHF
Fr0.00261095
1 UOMI（UOMI） to HKD
HK$0.0256468
1 UOMI（UOMI） to AMD
֏1.2633693
1 UOMI（UOMI） to MAD
.د.م0.03043905
1 UOMI（UOMI） to MXN
$0.060812
1 UOMI（UOMI） to SAR
ريال0.01239375
1 UOMI（UOMI） to ETB
Br0.5048057
1 UOMI（UOMI） to KES
KSh0.42604755
1 UOMI（UOMI） to JOD
د.أ0.002343245
1 UOMI（UOMI） to PLN
0.0120302
1 UOMI（UOMI） to RON
лв0.01444285
1 UOMI（UOMI） to SEK
kr0.0310009
1 UOMI（UOMI） to BGN
лв0.0055524
1 UOMI（UOMI） to HUF
Ft1.10793515
1 UOMI（UOMI） to CZK
0.06904145
1 UOMI（UOMI） to KWD
د.ك0.00101133
1 UOMI（UOMI） to ILS
0.0108404
1 UOMI（UOMI） to BOB
Bs0.0228045
1 UOMI（UOMI） to AZN
0.0056185
1 UOMI（UOMI） to TJS
SM0.03076955
1 UOMI（UOMI） to GEL
0.00895655
1 UOMI（UOMI） to AOA
Kz3.02377755
1 UOMI（UOMI） to BHD
.د.ب0.00124268
1 UOMI（UOMI） to BMD
$0.003305
1 UOMI（UOMI） to DKK
kr0.0212181
1 UOMI（UOMI） to HNL
L0.0866571
1 UOMI（UOMI） to MUR
0.1504436
1 UOMI（UOMI） to NAD
$0.05720955
1 UOMI（UOMI） to NOK
kr0.03305
1 UOMI（UOMI） to NZD
$0.00571765
1 UOMI（UOMI） to PAB
B/.0.003305
1 UOMI（UOMI） to PGK
K0.01404625
1 UOMI（UOMI） to QAR
ر.ق0.0120302
1 UOMI（UOMI） to RSD
дин.0.33337535
1 UOMI（UOMI） to UZS
soʻm39.81926795
1 UOMI（UOMI） to ALL
L0.27461245
1 UOMI（UOMI） to ANG
ƒ0.00591595
1 UOMI（UOMI） to AWG
ƒ0.00591595
1 UOMI（UOMI） to BBD
$0.00661
1 UOMI（UOMI） to BAM
KM0.0055524
1 UOMI（UOMI） to BIF
Fr9.746445
1 UOMI（UOMI） to BND
$0.00426345
1 UOMI（UOMI） to BSD
$0.003305
1 UOMI（UOMI） to JMD
$0.52936185
1 UOMI（UOMI） to KHR
13.32658625
1 UOMI（UOMI） to KMF
Fr1.40132
1 UOMI（UOMI） to LAK
71.84782465
1 UOMI（UOMI） to LKR
රු1.0024065
1 UOMI（UOMI） to MDL
L0.05641635
1 UOMI（UOMI） to MGA
Ar14.9547284
1 UOMI（UOMI） to MOP
P0.02640695
1 UOMI（UOMI） to MVR
0.0505665
1 UOMI（UOMI） to MWK
MK5.7278955
1 UOMI（UOMI） to MZN
MT0.2111895
1 UOMI（UOMI） to NPR
रु0.46346015
1 UOMI（UOMI） to PYG
23.43906
1 UOMI（UOMI） to RWF
Fr4.788945
1 UOMI（UOMI） to SBD
$0.0272332
1 UOMI（UOMI） to SCR
0.0459395
1 UOMI（UOMI） to SRD
$0.13130765
1 UOMI（UOMI） to SVC
$0.02885265
1 UOMI（UOMI） to SZL
L0.05720955
1 UOMI（UOMI） to TMT
m0.01160055
1 UOMI（UOMI） to TND
د.ت0.009693565
1 UOMI（UOMI） to TTD
$0.0224079
1 UOMI（UOMI） to UGX
Sh11.47496
1 UOMI（UOMI） to XAF
Fr1.86402
1 UOMI（UOMI） to XCD
$0.0089235
1 UOMI（UOMI） to XOF
Fr1.86402
1 UOMI（UOMI） to XPF
Fr0.33711
1 UOMI（UOMI） to BWP
P0.0471293
1 UOMI（UOMI） to BZD
$0.00661
1 UOMI（UOMI） to CVE
$0.3137106
1 UOMI（UOMI） to DJF
Fr0.584985
1 UOMI（UOMI） to DOP
$0.21152
1 UOMI（UOMI） to DZD
د.ج0.43014575
1 UOMI（UOMI） to FJD
$0.00750235
1 UOMI（UOMI） to GNF
Fr28.736975
1 UOMI（UOMI） to GTQ
Q0.02528325
1 UOMI（UOMI） to GYD
$0.6906789
1 UOMI（UOMI） to ISK
kr0.40321

UOMI资源

要更深入地了解 UOMI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方UOMI网站
区块查询

人们还问：关于UOMI的其他问题

UOMI（UOMI）今日价格是多少？
UOMI 实时价格为 0.003305 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 UOMI 兑 USD 的价格是多少？
当前 UOMI 兑 USD 的价格为 $ 0.003305。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
UOMI 的市值是多少？
UOMI 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
UOMI 的流通供应量是多少？
UOMI 的流通供应量为 -- USD
UOMI 的历史最高价（ATH）是多少？
UOMI 的历史最高价是 -- USD
UOMI 的历史最低价（ATL）是多少？
UOMI 的历史最低价是 -- USD
UOMI 的交易量是多少？
UOMI 的 24 小时实时交易量为 $ 23.83K USD
UOMI 今年会涨吗？
UOMI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 UOMI 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:31:37 (UTC+8)

UOMI（UOMI）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

