Superform 今日价格

Superform (SUPERFORM) 今日实时价格为 $ 0.0549，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 SUPERFORM 兑 USD 的汇率为 $ 0.0549 每 SUPERFORM。

Superform 目前市值在 $ 10.53M 排名第 #870，流通供应量为 191.88M SUPERFORM。过去 24 小时内，SUPERFORM 的交易价格在 $ 0.05375（低点）和 $ 0.0562（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.2998819904827718，而历史最低价为 $ 0.02761415154785687。

短期表现方面，SUPERFORM 在过去一小时内波动了 +0.51%，过去7 天内波动了 -6.30%。过去一天，总交易量达到 $ 56.89K。

Superform（SUPERFORM）市场信息

排名 No.870 市值 $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M 成交量（24H） $ 56.89K$ 56.89K $ 56.89K 完全稀释市值 $ 54.90M$ 54.90M $ 54.90M 流通量 191.88M 191.88M 191.88M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 19.18% 所属公链 BASE

Superform 的当前市值为 $ 10.53M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.89K。SUPERFORM 的流通量为 191.88M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 54.90M。