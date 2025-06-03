什么是NEXPACE (NXPC)

NXPC 是 MapleStory Universe 生态系统的基础代币，旨在捕捉并代表游戏内活动和整体生态增长的价值。它有多重角色：作为 Layer 1 网络内交易手续费的效用代币、用于购买 NFT 道具篮的交换媒介，以及作为 NESO 的储备资产（NESO 是与 NXPC 挂钩的游戏币）。玩家可以将 NXPC 转换为 NESO 用于道具升级，而创作者则根据透明的减半分配模式，因创造价值而获得 NXPC 作为激励。

NEXPACE在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 NEXPACE 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。



此外，您还可以：

- 检查 NXPC 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。

- 在我们的博客上阅读有关 NEXPACE 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 NEXPACE 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

NEXPACE价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如NEXPACE、比特币或以太坊。 NXPC未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的NEXPACE价格预测页面。

NEXPACE价格历史

追踪NXPC的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估NXPC的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的NEXPACE价格历史页面。

如何购买NEXPACE (NXPC)

正在寻找如何购买 NEXPACE？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买NEXPACE。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

NXPC 兑换为当地货币

1 NXPC 兑换 VND ₫ 37,446.245 1 NXPC 兑换 AUD A$ 2.19142 1 NXPC 兑换 GBP ￡ 1.03879 1 NXPC 兑换 EUR € 1.23801 1 NXPC 兑换 USD $ 1.423 1 NXPC 兑换 MYR RM 6.03352 1 NXPC 兑换 TRY ₺ 55.72468 1 NXPC 兑换 JPY ¥ 203.33247 1 NXPC 兑换 RUB ₽ 112.08971 1 NXPC 兑换 INR ₹ 121.72342 1 NXPC 兑换 IDR Rp 23,327.86512 1 NXPC 兑换 KRW ₩ 1,957.35073 1 NXPC 兑换 PHP ₱ 79.20418 1 NXPC 兑换 EGP ￡E. 70.66618 1 NXPC 兑换 BRL R$ 8.06841 1 NXPC 兑换 CAD C$ 1.94951 1 NXPC 兑换 BDT ৳ 173.44947 1 NXPC 兑换 NGN ₦ 2,248.01271 1 NXPC 兑换 UAH ₴ 59.15411 1 NXPC 兑换 VES Bs 136.608 1 NXPC 兑换 PKR Rs 400.27567 1 NXPC 兑换 KZT ₸ 726.0146 1 NXPC 兑换 THB ฿ 46.30442 1 NXPC 兑换 TWD NT$ 42.67577 1 NXPC 兑换 AED د.إ 5.22241 1 NXPC 兑换 CHF Fr 1.15263 1 NXPC 兑换 HKD HK$ 11.15632 1 NXPC 兑换 MAD .د.م 13.06314 1 NXPC 兑换 MXN $ 27.35006

NEXPACE资源

要更深入地了解 NEXPACE，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

人们还问：关于NEXPACE的其他问题 NEXPACE (NXPC)今天的价格是多少？ NEXPACE (NXPC) 的实时价格为 1.423 USD 。 NEXPACE (NXPC)的市值是多少？ NEXPACE 当前的市值为 $ 246.60M USD 。它的计算方法是将 NXPC 的当前供应量乘以 1.423 USD 的实时市场价格。 NEXPACE (NXPC) 的流通量是多少？ NEXPACE (NXPC) 当前的流通供应量为 173.29M USD 。 NEXPACE (NXPC) 的最高价格是多少？ 截至 2025-06-03 ，NEXPACE (NXPC) 的最高价格为 3.8563 USD 。 NEXPACE (NXPC) 的24小时交易量是多少？ NEXPACE (NXPC) 的 24 小时交易量为 $ 10.21M USD 。您可以在 MEXC 上发现更多可交易代币并查看其 24 小时交易量。

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