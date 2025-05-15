NXPC

NXPC 是 MapleStory Universe 生态系统的基础代币，旨在捕捉并代表游戏内活动和整体生态增长的价值。它有多重角色：作为 Layer 1 网络内交易手续费的效用代币、用于购买 NFT 道具篮的交换媒介，以及作为 NESO 的储备资产（NESO 是与 NXPC 挂钩的游戏币）。玩家可以将 NXPC 转换为 NESO 用于道具升级，而创作者则根据透明的减半分配模式，因创造价值而获得 NXPC 作为激励。

币种名称NXPC

排名No.146

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0001%

交易额/市值（24小时）644.00%

流通供应量173,294,248

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.1732%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价3.8393480388979015,2025-05-15

最低价1.4346972456799731,2025-05-15

所属公链AVAX_CCHAIN

简介NXPC 是 MapleStory Universe 生态系统的基础代币，旨在捕捉并代表游戏内活动和整体生态增长的价值。它有多重角色：作为 Layer 1 网络内交易手续费的效用代币、用于购买 NFT 道具篮的交换媒介，以及作为 NESO 的储备资产（NESO 是与 NXPC 挂钩的游戏币）。玩家可以将 NXPC 转换为 NESO 用于道具升级，而创作者则根据透明的减半分配模式，因创造价值而获得 NXPC 作为激励。

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社媒

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