MetFi 是一个去中心化自治组织（DAO），为有潜力的 Web3 和元宇宙初创企业提供早期准入机会，并与社区共享利润。它是一个 NFT 实用工具生态系统，允许参与者购买 NFT，从而获得高增长项目的准入资格。MetFi 的目标是成为全球领先的元宇宙、人工智能和 Web3 项目孵化器，并与其社区共享收益。

MetFi 的当前价格是多少？

MetFi (METFI) 的实时价格为 ¥0.0601137548978038803000 CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。

MetFi 在市场中的定位如何？

MetFi 目前的市场排名为第 1927 位，市值为 ¥19726320.85331375385000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。

METFI 的流通供应量是多少？

METFI 的流通供应量为 328110816.1111054 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。

MetFi 的 24 小时价格区间是多少？

在过去的 24 小时内，MetFi 的交易价格在 ¥0.0585969156047314593000（24 小时最低价）和 ¥0.0601952995225642797000（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。

MetFi 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？

MetFi 的历史最高价为 ¥38.928338453457000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥0.0584350556711618223000。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。

METFI 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。

哪些因素影响了 MetFi 的近期趋势方向？

当前 24 小时价格变动为 2.11%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Governance 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。