Kaspa (KAS) 今日技术分析 Kaspa 分析页面提供由人工智能生成的关于 KAS 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Kaspa 分析的信息。 注 册

Kaspa (KAS) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.02539 -- -0.69% -11.01% -27.87%

Kaspa 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Kaspa 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 9 中立 13 买入 4 移动平均线 : 中立 卖出 7 中立 7 买入 0 技术指标 : 中立 卖出 2 中立 6 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.02535 0.02534 R2 0.02534 0.02533 R1 0.02533 0.02533 PP 0.02532 0.02532 S1 0.02531 0.02531 S2 0.0253 0.02531 S3 0.02529 0.0253

Kaspa 市场信号 当前净挂单量 -1.89M $31.07 M $32.96 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.22M 3日主动买入 $1.66 M 3日主动卖出 $1.44 M 7日主动买卖差额 -0.18M 7日主动买入 $4.07 M 7日主动卖出 $4.25 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Kaspa资金流向 净流入 KASUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.04 M 0.03 2026-08-13 -$0.12 M 0.03 2026-08-12 -$0.01 M 0.03 2026-08-11 -$0.10 M 0.03 2026-08-10 -$0.09 M 0.03 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。