KAS

Kaspa 是世界上最快、开源、去中心化且完全可扩展的 Layer-1。 世界上第一个 blockDAG——一个支持并行块和即时交易确认的数字分类账，建立在一个强大的工作量证明引擎之上，具有快速的单秒块间隔。

币种名称KAS

排名No.45

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0005%

交易额/市值（24小时）0.14%

流通供应量26,337,587,964.97709

最大供应量28,704,026,601

总供应量26,337,587,964.97709

流通率0.9175%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.20754794622992162,2024-08-01

最低价0.000169882220013181,2022-06-01

所属公链KASPA

简介Kaspa 是世界上最快、开源、去中心化且完全可扩展的 Layer-1。 世界上第一个 blockDAG——一个支持并行块和即时交易确认的数字分类账，建立在一个强大的工作量证明引擎之上，具有快速的单秒块间隔。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。