Kaspa 是世界上最快、开源、去中心化且完全可扩展的 Layer-1。
世界上第一个 blockDAG——一个支持并行块和即时交易确认的数字分类账，建立在一个强大的工作量证明引擎之上，具有快速的单秒块间隔。
币种名称KAS
排名No.45
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率0.0005%
交易额/市值（24小时）0.14%
流通供应量26,337,587,964.97709
最大供应量28,704,026,601
总供应量26,337,587,964.97709
流通率0.9175%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.20754794622992162,2024-08-01
最低价0.000169882220013181,2022-06-01
所属公链KASPA
简介Kaspa 是世界上最快、开源、去中心化且完全可扩展的 Layer-1。
世界上第一个 blockDAG——一个支持并行块和即时交易确认的数字分类账，建立在一个强大的工作量证明引擎之上，具有快速的单秒块间隔。
所属板块
社媒
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