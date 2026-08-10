Giá Veilbound hôm nay

Giá Veilbound (VEIL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VEIL sang USD là $ 0 mỗi VEIL.

Veilbound hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 413,850, với nguồn cung lưu hành 999.96M VEIL. Trong vòng 24 giờ qua, VEIL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VEIL biến động -1.79% trong giờ qua và +12.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.25K.

Thông tin thị trường Veilbound (VEIL)

Vốn hóa thị trường $ 413.85K$ 413.85K $ 413.85K Khối lượng (24H) $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 413.85K$ 413.85K $ 413.85K Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Tổng cung 999,960,609.033667 999,960,609.033667 999,960,609.033667

Vốn hoá thị trường hiện tại của Veilbound là $ 413.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.25K. Nguồn cung lưu hành của VEIL là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999960609.033667. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 413.85K.