Giá Tribe hôm nay

Giá Tribe (TRIBE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.31101, biến động 0.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRIBE sang USD là $ 0.31101 mỗi TRIBE.

Tribe hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,668,512, với nguồn cung lưu hành 37.52M TRIBE. Trong vòng 24 giờ qua, TRIBE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.309887 (thấp) đến $ 0.31137 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.45, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.14412.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRIBE biến động -- trong giờ qua và -0.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 46.74.

Thông tin thị trường Tribe (TRIBE)

Vốn hóa thị trường $ 11.67M$ 11.67M $ 11.67M Khối lượng (24H) $ 46.74$ 46.74 $ 46.74 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 311.01M$ 311.01M $ 311.01M Nguồn cung lưu thông 37.52M 37.52M 37.52M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tribe là $ 11.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 46.74. Nguồn cung lưu hành của TRIBE là 37.52M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 311.01M.