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Top token Nhà phát hành stablecoin theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Nhà phát hành stablecoin. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05305
-0.38%
+3.70%
-3.32%
$ 1.68B
$ 1.50M
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.79
+0.09%
+1.00%
-1.10%
$ 1.41B
$ 1.17K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05326
-0.19%
-1.39%
-5.45%
$ 1.23B
$ 1.04M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08754
+0.44%
-2.98%
-5.38%
$ 808.56M
$ 3.84M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2419
-0.13%
+4.84%
+15.67%
$ 361.58M
$ 3.05M
6
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001616
+0.06%
-0.86%
-5.11%
$ 155.06M
$ 69.20M
7
RE
RE
RE
$ 0.40843
+1.08%
+0.57%
+2.99%
$ 65.34M
$ 537.55K
8
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.0963
-0.21%
-3.80%
-6.23%
$ 53.37M
$ 669.67K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01466
-0.20%
-0.54%
-5.92%
$ 40.96M
$ 4.14M
10
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3177
+0.41%
+4.72%
+18.85%
$ 28.38M
$ 235.13K
11
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06086
+0.22%
-1.02%
+0.83%
$ 27.59M
$ 1.02M
12
USUAL
USUAL
USUAL
$ 0.009466
+0.68%
+0.97%
+19.88%
$ 17.37M
$ 6.56M
13
STBL
STBL
STBL
$ 0.02457
+0.37%
-0.32%
+1.32%
$ 17.20M
$ 2.71M
14
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00008089
+0.11%
+1.34%
+2.52%
$ 13.86M
$ 678.95M
15
Tribe
Tribe
TRIBE
$ 0.31101
0.00%
+0.00%
+0.46%
$ 11.67M
$ 46.74
16
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,092.57
-0.26%
0.00%
+2.74%
$ 8.00M
$ 124.80K
17
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01809
+0.06%
-0.88%
+13.61%
$ 7.33M
$ 4.89M
18
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.636957
-0.07%
-0.01%
+9.33%
$ 7.28M
$ 10.00K
19
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.3929
-0.10%
-3.46%
-15.67%
$ 4.29M
$ 138.95K
20
Sperax
Sperax
SPA
$ 0.002081
+0.73%
-1.42%
+3.33%
$ 4.26M
$ 26.04M
21
Resupply
Resupply
RSUP
$ 0.1302
-0.70%
-0.01%
+10.40%
$ 3.36M
$ 2.37K
22
GAIB
GAIB
GAIB
$ 0.01299
+0.15%
-1.74%
-19.80%
$ 2.66M
$ 3.98M
23
Ampleforth Governance
Ampleforth Governance
FORTH
$ 0.198022
+1.70%
+0.04%
+1.92%
$ 2.12M
$ 741.85K
24
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.0012421
0.00%
+0.09%
+5.93%
$ 1.24M
$ 973.28
25
HAI
HAI
HAI
$ 0.001406
-0.07%
-0.28%
+0.21%
$ 1.17M
$ 16.72M
26
Reflexer Ungovernance
Reflexer Ungovernance
FLX
$ 1.35
0.00%
--
+24.31%
$ 1.12M
$ 404.87
27
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00785303
-0.25%
-0.00%
+9.97%
$ 766.11K
$ 26.99
28
Qi Dao
Qi Dao
QI
$ 0.00516283
-0.30%
+0.00%
+1.50%
$ 714.24K
$ 5.15
29
Argonot
Argonot
ARGNOT
$ 6.84
0.00%
+0.02%
+11.22%
$ 582.73K
$ 3.19K
30
Thala
Thala
THL
$ 0.00739217
-0.03%
+0.01%
-0.28%
$ 530.16K
$ 120.12
31
Bucket Token
Bucket Token
BUT
$ 0.00090842
-0.78%
--
+2.09%
$ 383.79K
$ 112.81
32
Delpho USDV
Delpho USDV
USDV
$ 1.007
0.00%
0.00%
0.00%
$ 194.14K
$ 33.16K
33
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00121395
-0.02%
-0.01%
+17.69%
$ 190.67K
$ 142.28
34
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.0020354
0.00%
+0.00%
+0.49%
$ 140.24K
$ 21.81
35
Asymmetry Finance
Asymmetry Finance
ASF
$ 0.00821165
-0.24%
-0.10%
-9.55%
$ 137.55K
$ 5.81K
36
dForce
dForce
DF
$ 8.663E-5
+0.50%
+0.30%
-13.95%
$ 86.63K
--
37
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.0001713
0.00%
--
-98.93%
$ 42.60K
$ 26.74
38
Novastro
Novastro
XNL
$ 0.00011757
-0.03%
+0.00%
-0.12%
$ 23.51K
$ 34.73K
39
Yala
Yala
YALA
$ 4.82E-5
0.00%
-43.80%
-39.94%
$ 14.53K
--
40
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02219
-0.58%
-3.56%
-9.42%
--
$ 3.86M
41
Unitas
Unitas
UP
$ 0.35884
+0.20%
+2.27%
+6.13%
--
$ 171.33K
42
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.032425
-0.05%
-1.85%
+2.43%
--
$ 2.32M
43
Perle
Perle
PRL
$ 0.2776
-1.40%
-8.05%
+6.09%
--
$ 323.93K

Câu hỏi thường gặp

Token Nhà phát hành stablecoin là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Nhà phát hành stablecoin đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 43 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $5.98B.
Token Nhà phát hành stablecoin nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Nhà phát hành stablecoin được theo dõi trên MEXC, CRV đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.84% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Nhà phát hành stablecoin trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 43 token Nhà phát hành stablecoin, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Nhà phát hành stablecoin phổ biến bao gồm WLFI, AAVE, SKY. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Nhà phát hành stablecoin là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Nhà phát hành stablecoin là khoảng $5.98B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Nhà phát hành stablecoin, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.