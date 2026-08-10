Giá Testicle hôm nay

Giá Testicle (TESTICLE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0013387, biến động 6.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TESTICLE sang USD là $ 0.0013387 mỗi TESTICLE.

Testicle hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,338,741, với nguồn cung lưu hành 999.91M TESTICLE. Trong vòng 24 giờ qua, TESTICLE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00133151 (thấp) đến $ 0.00149616 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02315462, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00122632.

Về hiệu suất ngắn hạn, TESTICLE biến động -0.55% trong giờ qua và -26.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 113.84K.

Thông tin thị trường Testicle (TESTICLE)

Vốn hóa thị trường $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Khối lượng (24H) $ 113.84K$ 113.84K $ 113.84K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Nguồn cung lưu thông 999.91M 999.91M 999.91M Tổng cung 999,912,700.899364 999,912,700.899364 999,912,700.899364

Vốn hoá thị trường hiện tại của Testicle là $ 1.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 113.84K. Nguồn cung lưu hành của TESTICLE là 999.91M, với tổng nguồn cung là 999912700.899364. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.34M.