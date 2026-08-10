Giá Suncat hôm nay

Giá Suncat (SUNCAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUNCAT sang USD là $ 0 mỗi SUNCAT.

Suncat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 205,842, với nguồn cung lưu hành 1.00B SUNCAT. Trong vòng 24 giờ qua, SUNCAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02415357, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUNCAT biến động +0.61% trong giờ qua và -0.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 324.92.

Thông tin thị trường Suncat (SUNCAT)

Vốn hóa thị trường $ 205.84K$ 205.84K $ 205.84K Khối lượng (24H) $ 324.92$ 324.92 $ 324.92 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 205.84K$ 205.84K $ 205.84K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Suncat là $ 205.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 324.92. Nguồn cung lưu hành của SUNCAT là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 205.84K.