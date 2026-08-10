Giá Strike hôm nay

Giá Strike (STRIKE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.421802, biến động 3.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STRIKE sang USD là $ 0.421802 mỗi STRIKE.

Strike hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 7,592,431, với nguồn cung lưu hành 18.00M STRIKE. Trong vòng 24 giờ qua, STRIKE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.401903 (thấp) đến $ 0.421379 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.17, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.063691.

Về hiệu suất ngắn hạn, STRIKE biến động +0.46% trong giờ qua và +1.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 22.44K.

Thông tin thị trường Strike (STRIKE)

Vốn hóa thị trường $ 7.59M$ 7.59M $ 7.59M Khối lượng (24H) $ 22.44K$ 22.44K $ 22.44K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.55M$ 10.55M $ 10.55M Nguồn cung lưu thông 18.00M 18.00M 18.00M Tổng cung 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Strike là $ 7.59M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 22.44K. Nguồn cung lưu hành của STRIKE là 18.00M, với tổng nguồn cung là 25000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.55M.