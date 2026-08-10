Giá Shieldeum hôm nay

Giá Shieldeum (SDM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SDM sang USD là $ 0 mỗi SDM.

Shieldeum hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 38,212, với nguồn cung lưu hành 445.43M SDM. Trong vòng 24 giờ qua, SDM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.239295, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SDM biến động -- trong giờ qua và -8.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Shieldeum (SDM)

Vốn hóa thị trường $ 38.21K$ 38.21K $ 38.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 85.79K$ 85.79K $ 85.79K Nguồn cung lưu thông 445.43M 445.43M 445.43M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Shieldeum là $ 38.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SDM là 445.43M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 85.79K.