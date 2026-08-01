Giá hiện tại của PVS là bao nhiêu?

PVS đang giao dịch ở mức ₫, thể hiện biến động giá là 0.68% trong 24 giờ qua. Con số trực tiếp này phản ánh dữ liệu giao dịch thị trường theo thời gian thực được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.

PVS so với thị trường tiền mã hóa toàn cầu như thế nào?

Biến động hàng ngày của nó là 0.68% có thể được so sánh với mức trung bình chung của thị trường. Nếu PVS vượt trội hơn thị trường, điều đó cho thấy nhu cầu mua mạnh mẽ hoặc những diễn biến tích cực riêng biệt đối với hệ sinh thái của nó.

Hiệu suất của PVS so với các token thuộc Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem ra sao?

Trong phân khúc Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, PVS thể hiện sức cạnh tranh nhờ khối lượng giao dịch, vốn hóa thị trường và hoạt động đang diễn ra trên mạng lưới --.

Vốn hóa thị trường của PVS hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của ₫5134937100.571680000 đặt PVS ở vị trí #4776, cho thấy mức độ trưởng thành tương đối và niềm tin của nhà đầu tư so với các token khác.

Mức giá dao động trong 24 giờ là bao nhiêu?

Giá hôm nay dao động từ ₫ đến ₫, cung cấp bối cảnh cho các nhà giao dịch theo dõi biến động và cấu trúc thị trường.

Khối lượng giao dịch của PVS sôi động ra sao?

PVS đã tạo ra ₫-- trong khối lượng giao dịch 24 giờ. Khối lượng cao thường tương quan với xu hướng giá mạnh hơn và thanh khoản thị trường tốt hơn.

Nguồn cung ảnh hưởng thế nào đến định giá của PVS?

Với 999944404.39 token đang lưu hành, mức nguồn cung giúp xác định tính khan hiếm và định giá dài hạn, đặc biệt khi so sánh với các token khác có mô hình lạm phát hoặc giảm phát.