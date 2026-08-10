Giá Prometheus hôm nay

Giá Prometheus (PROMETHEUS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PROMETHEUS sang USD là $ 0 mỗi PROMETHEUS.

Prometheus hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,719.29, với nguồn cung lưu hành -- PROMETHEUS. Trong vòng 24 giờ qua, PROMETHEUS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PROMETHEUS biến động -- trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Prometheus (PROMETHEUS)

Vốn hóa thị trường $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.44K$ 23.44K $ 23.44K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Prometheus là $ 11.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PROMETHEUS là --, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.44K.