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Giá Prize Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của PRIZE là 44,132,010 USD. Theo dõi cập nhật giá PRIZE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Prize Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của PRIZE là 44,132,010 USD. Theo dõi cập nhật giá PRIZE sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Prize Protocol (PRIZE)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 PRIZE sang USD

$0.00087426
$0.00087426$0.00087426
0.00%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá Prize Protocol (PRIZE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 05:47:30 (UTC+8)

Giá Prize Protocol hôm nay

Giá Prize Protocol (PRIZE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PRIZE sang USD là $ 0 mỗi PRIZE.

Prize Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 44,132,010, với nguồn cung lưu hành 50.58B PRIZE. Trong vòng 24 giờ qua, PRIZE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRIZE biến động +0.19% trong giờ qua và +4.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 15.60K.

Thông tin thị trường Prize Protocol (PRIZE)

$ 44.13M
$ 44.13M$ 44.13M

$ 15.60K
$ 15.60K$ 15.60K

$ 87.26M
$ 87.26M$ 87.26M

50.58B
50.58B 50.58B

99,999,997,830.79004
99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004

Vốn hoá thị trường hiện tại của Prize Protocol là $ 44.13M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 15.60K. Nguồn cung lưu hành của PRIZE là 50.58B, với tổng nguồn cung là 99999997830.79004. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 87.26M.

Lịch sử giá Prize Protocol theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0
$ 0$ 0
Thấp nhất 24H
$ 0
$ 0$ 0
Cao nhất 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+0.03%

+4.03%

+4.03%

Lịch sử giá theo USD của Prize Protocol (PRIZE)

Trong hôm nay, biến động giá của Prize Protocol/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Prize Protocol/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Prize Protocol/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Prize Protocol/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0+0.03%
30 ngày$ 0-1.48%
60 ngày$ 0+32.72%
90 ngày$ 0--

Dự đoán giá Prize Protocol

Dự đoán giá Prize Protocol (PRIZE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của PRIZE vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Prize Protocol (PRIZE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Prize Protocol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Prize Protocol sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá PRIZE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Prize Protocol.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Prize Protocol (PRIZE)

Whitepaper
Website chính thức

Danh mục :

Quest-to-EarnSolana Ecosystem

Giới thiệu Prize Protocol

Giá hiện tại của Prize Protocol là bao nhiêu?

Prize Protocol đang giao dịch ở mức ₫, với biến động giá trong 24 giờ qua là 0.02%. Con số này phản ánh giá thực tế được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.

Giá hôm nay so với các mức lịch sử thế nào?

Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của Prize Protocol là ₫, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là ₫. So sánh giá hiện tại với các mức này giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng dài hạn và các chu kỳ tăng trưởng trước đây.

Tổng giá trị định giá của PRIZE hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường đạt ₫1162414827607.823400000, đưa tài sản này xếp hạng #471 trong số tất cả các loại tiền điện tử.

Mức độ tham gia thị trường của Prize Protocol như thế nào?

Tài sản này đã tạo ra khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy tần suất giao dịch của các nhà đầu tư đối với PRIZE.

Nguồn cung lưu hành là gì và tại sao điều này quan trọng?

Với 50575000000.0 token đang lưu hành, động lực nguồn cung ảnh hưởng đến tính khan hiếm, tỷ lệ lạm phát và xu hướng định giá dài hạn.

Prize Protocol thuộc danh mục nào?

Prize Protocol nằm trong phân loại Solana Ecosystem,Quest-to-Earn, nhóm tài sản này cùng với các tài sản khác có chức năng hoặc vai trò hệ sinh thái tương tự.

-- tác động thế nào đến giá trị cốt lõi của PRIZE?

Hoạt động trên mạng lưới -- giúp PRIZE tận dụng các đặc điểm riêng về tốc độ giao dịch, phí giao dịch, mô hình bảo mật và các chức năng hợp đồng thông minh, góp phần vào sự phổ biến chung của nó.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Prize Protocol

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 05:47:30 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Prize Protocol (PRIZE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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