Giá hiện tại của Prize Protocol là bao nhiêu?

Prize Protocol đang giao dịch ở mức ₫, với biến động giá trong 24 giờ qua là 0.02%. Con số này phản ánh giá thực tế được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.

Giá hôm nay so với các mức lịch sử thế nào?

Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của Prize Protocol là ₫, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là ₫. So sánh giá hiện tại với các mức này giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng dài hạn và các chu kỳ tăng trưởng trước đây.

Tổng giá trị định giá của PRIZE hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường đạt ₫1162414827607.823400000, đưa tài sản này xếp hạng #471 trong số tất cả các loại tiền điện tử.

Mức độ tham gia thị trường của Prize Protocol như thế nào?

Tài sản này đã tạo ra khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy tần suất giao dịch của các nhà đầu tư đối với PRIZE.

Nguồn cung lưu hành là gì và tại sao điều này quan trọng?

Với 50575000000.0 token đang lưu hành, động lực nguồn cung ảnh hưởng đến tính khan hiếm, tỷ lệ lạm phát và xu hướng định giá dài hạn.

Prize Protocol thuộc danh mục nào?

Prize Protocol nằm trong phân loại Solana Ecosystem,Quest-to-Earn, nhóm tài sản này cùng với các tài sản khác có chức năng hoặc vai trò hệ sinh thái tương tự.

-- tác động thế nào đến giá trị cốt lõi của PRIZE?

Hoạt động trên mạng lưới -- giúp PRIZE tận dụng các đặc điểm riêng về tốc độ giao dịch, phí giao dịch, mô hình bảo mật và các chức năng hợp đồng thông minh, góp phần vào sự phổ biến chung của nó.