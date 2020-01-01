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Top token Quest to Earn theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Quest to Earn. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Billions
Billions
BILL
$ 0.0251
-0.32%
-0.28%
+8.19%
$ 60.61M
$ 5.03M
2
Prize Protocol
Prize Protocol
PRIZE
$ 0.00086326
-0.45%
+0.01%
+2.55%
$ 43.68M
$ 7.68K
3
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.500397
-0.03%
-0.00%
-8.59%
$ 7.39M
$ 1.87K
4
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004592
+0.15%
-14.68%
+5.22%
$ 5.68M
$ 14.27M
5
Meeds DAO
Meeds DAO
MEED
$ 0.04903393
0.00%
--
+0.38%
$ 1.00M
$ 32.85
6
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00034918
-0.35%
-0.32%
-6.06%
$ 349.31K
$ 9.73K
7
WURK
WURK
WURK
$ 0.00013649
-1.80%
+0.02%
+22.12%
$ 136.44K
$ 252.04
8
SINBAD CREW BASE
SINBAD CREW BASE
SCB
$ 7.268E-5
+0.08%
+0.20%
-7.87%
$ 72.68K
--
9
AskTianAI
AskTianAI
TIAN
$ 4.253E-5
0.00%
-2.80%
-4.10%
$ 42.53K
--
10
AXOBOTL
AXOBOTL
AXOBOTL
$ 3.91184E-7
+0.58%
0.00%
-1.50%
$ 39.12K
--
11
EARNFI
EARNFI
EARNFI
$ 3.406E-5
+0.38%
-9.50%
-7.60%
$ 32.18K
--
12
Boost
Boost
BOOST
$ 3.786E-5
+0.16%
+5.00%
+22.56%
$ 23.41K
--
13
Etarn
Etarn
ETAN
$ 0.00019195
+0.08%
0.00%
-0.01%
$ 18.77K
$ 46.00K
14
SINBAD NETWORK GENESIS
SINBAD NETWORK GENESIS
SNG
$ 1.798E-5
0.00%
0.00%
-0.17%
$ 17.82K
--
15
Ignis
Ignis
IGN
$ 0.00026845
+0.58%
+0.06%
-9.79%
$ 17.65K
$ 286.35
16
CReaToR
CReaToR
CRTR
$ 2.86E-5
-0.03%
-0.60%
-1.35%
$ 10.58K
--
17
RollX
RollX
ROLL
$ 0.13991
-0.06%
-0.40%
+5.83%
--
$ 391.71K

Câu hỏi thường gặp

Token Quest to Earn là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Quest to Earn đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 17 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $119.11M.
Token Quest to Earn nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Quest to Earn được theo dõi trên MEXC, BOOST đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 5.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Quest to Earn trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 17 token Quest to Earn, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Quest to Earn phổ biến bao gồm BILL, PRIZE, JMPT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Quest to Earn là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Quest to Earn là khoảng $119.11M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Quest to Earn, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.