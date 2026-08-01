Giá Primis Protocol hôm nay

Giá Primis Protocol (PRIMIS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 15.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PRIMIS sang USD là $ 0 mỗi PRIMIS.

Primis Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 139,264, với nguồn cung lưu hành 999.98M PRIMIS. Trong vòng 24 giờ qua, PRIMIS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00307941, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRIMIS biến động +0.21% trong giờ qua và -28.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 3.56K.

Thông tin thị trường Primis Protocol (PRIMIS)

Vốn hóa thị trường $ 139.26K$ 139.26K $ 139.26K Khối lượng (24H) $ 3.56K$ 3.56K $ 3.56K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 139.26K$ 139.26K $ 139.26K Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,979,619.8439099 999,979,619.8439099 999,979,619.8439099

Vốn hoá thị trường hiện tại của Primis Protocol là $ 139.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.56K. Nguồn cung lưu hành của PRIMIS là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999979619.8439099. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 139.26K.